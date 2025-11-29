به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، محمد نسیمی افزود: امسال برای اولین بار طرح استعدادیابی افراد ۱۲ تا ۱۸ سال دارای معلولیت اجرا میشود و قرار است امسال ۸۰ معلول که در بخش‌های هنری ، ورزشی ، کارآفرینی توانمند هستند استعدادیابی شوند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند افزود: قرار است امسال ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به این افراد پرداخت میشود.

وی گفت: پیش بینی شده با پرداخت تسهیلات در بخش‌های کارافرینی به افراد دارای معلولیت زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر فراهم شود.

هفته بهزیستی ۸ تا ۱۳ آذر است .