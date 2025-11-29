نماینده کشورمان در رقابت‌های کاتای ویلچر قهرمانی جهان، با قرار گرفتن در جایگاه سوم گروه، راهی مرحله بعد شد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور نخست کاتای ویلچر مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، لیلا چالیان با امتیاز ۳۸.۹ اجرای خود را به پایان رساند و در جایگاه سوم ایستاد؛ جایگاهی که برای صعود او به مرحله بعد کافی بود.

در این گروه، ایراپتیان از اوکراین با امتیاز ۴۰.۷ بهترین اجرا را ارائه داد و ردوان از مصر با امتیاز ۴۰.۳ در رده دوم قرار گرفت. سلیمان از مصر ۳۷.۷، موریس از انگلیس ۳۷.۳ و کاوازاده از ترکیه بدون امتیاز، دیگر نتایج ثبت‌شده این مرحله بودند.

چالیان با این صعود، خود را به جمع مدعیان دور دوم رساند و فرصتی تازه برای ادامه رقابت‌های جهانی پیدا کرد. مسابقات در ورزشگاه بین‌المللی قاهره ادامه دارد.