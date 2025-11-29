مدیر گروه پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر گفت: به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) و هفته بسیج، گروه جهادی-پزشکی به اهالی مناطق محروم این شهرستان خدمات رایگان دارویی و پزشکی ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور اظهار داشت: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و هفته بسیج گروه پزشکی شهدای گمنام و درمانگاه شهدای بندر ماهشهر اقدام به برگزاری کاروان سلامت به مدت ۴ روز در شهرستان کرد.

وی افزود: در این طرح که در شهرستان ماهشهر، چمران، بندر امام خمینی اجرا شد ، بیش از هزار نفر از اهالی مناطق یاد شده از خدمات رایگان پزشکی (تخصصی وعمومی) خدمات پرستاری و مامایی، غربالگری فشار و قند خون، نوار قلب، داروخانه عمومی و تخصصی، و تزریقات و پانسمان بهره‌مند شدند.

احمدپور تصریح کرد: همچنین خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایش و سونوگرافی، سی تی اسکن نیز به‌صورت رایگان هماهنگ شد و در اختیار مراجعین قرار گرفت.

وی بیان داشت: این برنامه در چارچوب طرح‌های دوره‌ای و سالیانه گروه شهدای گمنام و درمانگاه شهدای بندر ماهشهر طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مناطق کم‌برخوردار شهرستان اجرا شد.

مدیر گروه پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر با اشاره به نقش خیرین حوزه سلامت گفت: حضور خیرین در کنار گروه پزشکی مردمی و جهادی شهرستان بندر ماهشهر، موجب افزایش توان خدمت‌رسانی به نیازمندان، به‌ویژه بیماران نیازمند به خدمات فوری شده استو در این راستا، نگاه حمایتی مجموعه پتروشیمی بندر امام خمینی، پتروشیمی اروند، مواکب و خیریه‌های شهرستان، هیئت رزمندگان و قرارگاه امام علی (ع) شهر بندر امام خمینی، مرکز درمانی شهید عمویی، بیمارستان نفت و تامین اجتماعی ماهشهر نقش قابل توجهی در کاهش آلام بیماران ایفا کرده است که ادامه این روند کمک شایانی به مردم مُسر در حوزه سلامت می‌کند، همچنین این خدمات کمی از فشار به سیستم دولتی حوزه سلامت می‌کاهد.

احمدپور ضمن قدردانی از همکاری ائمه جمعه شهرستان، مدیریت اداره بهزیستی و کمیته امداد، افزود: کمک به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت عمومی و بهبود شرایط بهداشتی مناطق کم‌برخوردار ایفا کند و طبق تقویم سالانه گروه، ارائه این خدمات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان وستاد عتبات عالیات شهرستان بندرماهشهر، به‌صورت داوطلبانه و جهادی؛ خدمات درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی و آموزش‌های حوزه سلامت را در سطح مناطق محروم ارائه می‌دهد.