به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ از جمله طرح‌هایی که به مناسبت هفته بسیج مستضعین در شهرستان فاروج بهره برداری شد، نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی، گاوداری ۵۰ راسی و بند ۹۰۰ متر مکعبی تیتکانلو بود.

گاوداری شیری آقای هادی مظفری بسیجی ساکن در روستای میرفضل الله با اعتبار ۵۹ میلیارد ریال از محل تسهیلات جهاد کشاورزی و پنل خورشیدی ۵کیلوواتی از محل قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه شهرستان سنگ و ملات حوزه آبخیز تیتکانلو با حجم سازه ۹۰۰متر مکعب وارتفاع ۶/۷۵متر از کف و حجم آبگیری ۵۰۰۰ متر مکعبی و اعتبار۲۰میلیارد ریال به بهره برداری رسید.