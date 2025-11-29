مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از آماده‌سازی ناوگان برای فصل سرما خبر داد و افزود: پیش از آغاز فصل سرما بازدید‌های فنی ویژه آغاز فصل سرما با اولویت سامانه گرمایشی برای ناوگان اتوبوسرانی تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد قیومی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تأمین گرمایش مطبوع در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت گفت: اتوبوس‌های نوسازی‌شده و جدیدی که به ناوگان اضافه شده‌اند، به طور کامل مجهز به سامانه گرمایشی استاندارد بوده لذا در این بخش از ناوگان مشکلی در تامین گرمایش نداریم.

وی با بیان اینکه وضع گرمایش تمامی اتوبوس‌های موجود تحت نظارت و کنترل قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۷۵ درصد از اتوبوس‌های فعال ناوگان از سامانه گرمایشی سالم و کاملاً عملیاتی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل حین بهره‌برداری، تیم‌های فنی ما به صورت شبانه‌روزی آماده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع عیب و تعمیر اتوبوس‌های مربوطه اقدام کنند.

قیومی با اشاره به برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی مابقی ناوگان نیز افزود: تعمیرات اساسی ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار گرفته و این اتوبوس‌ها حداکثر تا پیش از فرارسیدن سرمای زمستان، بازسازی و کاملاً آماده بهره‌برداری خواهند شد.