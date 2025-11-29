به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدباقر خلفی گفت: دو کوهنورد که در ارتفاعات کلوم‌بستک در محور کرج چالوس (دیزین) گرفتار شده بودند که با حضور به‌موقع تیم امدادی پایگاه کندوان نجات یافتند

خلفی افزود: یک دستگاه خودرو آمبولانس از پایگاه کندوان به محل حادثه اعزام شد. تیم اعزامی پس از رسیدن به موقعیت، هر ۲ کوهنورد را که از سلامت کامل برخوردار بودند، به محل امن منتقل کرد، این افراد هیچ‌گونه مصدومیتی نداشتند.