نشستی تخصصی با هدف بررسی مشکلات گازرسانی به واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان قم و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تأمین پایدار انرژی به صنایع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست تخصصی بررسی مشکلات گازرسانی به صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استان، صبح امروز با حضور روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و جمعی از مدیران دستگاههای خدماترسان و نمایندگان شهرکهای صنعتی تشکیل شد.
در این جلسه، ابتدا گزارشی از وضعیت موجود شبکه گاز، میزان مصرف واحدهای تولیدی و محدودیتهای ایجادشده در فصل سرد سال ارائه شد.
نمایندگان شرکت گاز استان به تشریح چالشهای فنی، فشار شبکه، ضرورت اجرای طرحهای توسعهای و نیاز به همکاری واحدهای صنعتی در مدیریت مصرف پرداختند.
ابراهیمی در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار انرژی برای صنایع، افزود: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف خطوط تولید، از اولویتهای اقتصادی استان است و باید با همکاری مشترک دستگاهها و سرمایهگذاران، برای برطرفسازی مشکلات موجود برنامهریزی شود.
وی با اشاره به برخی نارضایتیها و درخواستهای واحدهای صنعتی، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای تقویتی شبکه گاز و همزمان ارائه برنامه مدیریت مصرف توسط صنایع تأکید کرد و افزود: استانداری قم در کنار دستگاههای اجرایی، از راهکارهایی که به حفظ تولید و حمایت از فعالان اقتصادی کمک کند، پشتیبانی خواهد کرد.
در ادامه جلسه، مدیران شهرکهای صنعتی ضمن بیان دغدغههای صاحبان صنایع، خواستار بازنگری در برخی محدودیتها، افزایش ظرفیت خطوط گازرسانی و بهبود فرآیند رسیدگی به درخواستهای توسعهای شدند.
در پایان، تصمیماتی برای پیگیری فوری مشکلات هر شهرک، تشکیل کارگروه مشترک میان استانداری، شرکت گاز و شهرکهای صنعتی، و تدوین برنامه زمانبندی برای رفع موانع گازرسانی اتخاذ شد.