نماینده کشورمان در بخش کاتای معلولان ذهنی K ۲۱ قهرمانی جهان با اجرای موفق خود توانست جواز صعود به مرحله بعد را کسب کند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور نخست رقابت‌های کاتای معلولان ذهنی K۲۱ مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، معصومه ایجی با امتیاز ۳۷.۸ اجرای خود را ثبت کرد و به‌عنوان نفر سوم گروه راهی مرحله بعد شد.

در این گروه، یاکیماشکو از ایتالیا با امتیاز ۳۹.۸ بهترین عملکرد را داشت و ردیک از هلند نیز با امتیاز ۳۸.۳ در جایگاه دوم ایستاد. عمر از مصر با امتیاز ۳۷.۳ و برودر از کانادا با امتیاز ۳۳.۳ دیگر شرکت‌کنندگان این مرحله بودند.