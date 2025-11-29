پخش زنده
بیست و هفتمین مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان علامه حلی شهر لنده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور دانشآموزان، معلمان و جمعی از مسئولان مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان علامه حلی لنده برگزار شد.
در این برنامه آموزشی، شرکتکنندگان با نحوهی مقابله با شرایط اضطراری و اقدامات لازم هنگام وقوع زلزله آشنا شدند.
مدیر جمعیت هلالاحمر شهرستان لنده، ضمن تأکید بر اهمیت آموزشهای عملی برای دانشآموزان گفت: اجرای چنین مانورهایی نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی و کاهش آسیبهای احتمالی دارد.
عیسی محشتم با اشاره به اینکه کشور ایران روی گسل زلزله واقع شده است افزود: ایجاد آمادگی و آموزش صحیح دانشآموزان و شهروندان میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات و تلفات احتمالی داشته باشد.
محشتم اضافه کرد:اجرای مانورهای ایمنی در مدارس، فرصتی ارزشمند برای تمرین واکنشهای درست در شرایط اضطراری است.
در این مانور دانش آموزان نحوه پناه گیری کلاسهای درس و همچنین روش صحیح خروج از مدارس در مواقع بروز زلزله را فرا گرفتند.