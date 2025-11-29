

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم فوتبال استقلال و فولاد در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۱۵ فردا یکشنبه ۹آذر به مصاف هم خواهند رفت.

یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد در نشست خبری پیش از بازی گفت: استقلال تیم قابل احترامی است و فکر می‌کنم بازی سختی برای ما خواهد شد. بازیکنان ما در این هفته تمرینات خوبی داشتند و آنالیز خوبی از حریف کرده‌ایم. امیدوار هستیم با تمرکز کامل روی کار‌های دفاعی و انتقال به حمله بتوانیم، شرایطی را فراهم کنیم که کمترین آسیب فنی به تیم برسد. یکی از اهداف ما گرفتن سه امتیاز و انجام بازی خوب است. باید از موقعیت‌ها استفاده خوبی کنیم. بازیکنان از نظر روانی و جسمانی آماده بازی هستند.

سرمربی فولاد درباره آلودگی هوا بیان کرد: شرایط سختی است و این آلودگی در هر صورت وجود دارد و فکر نمی‌کنم حالاحالا‌ها این مساله برطرف شود. هر تصمیمی که مسئولان بگیرند، ما تابع آن هستیم. این مشکلات باتوجه به سرمای هوا همچنان خواهد بود.

گل‌محمدی درباره برگزاری این بازی پیش از داربی عنوان کرد: شاید چند سال پیش اتفاقات داوری پیش از بازی داربی بود، اما باتوجه به شرایط کنونی و وجود VAR بهتر شده و دیگر این مسائل دخالت ندارد. بازی فردا و داربی، هر دو سه امتیاز دارند و تیمی که مدعی قهرمانی است نباید به این مسائل فکر کند. امیدوارم فردا بازی خوبی باشد. اکنون صحبت کردن راجع به VAR درست نیست، همین سیستم از نبود آن بهتر است. می‌تواند اصلاح شود و با امکانات بیشتر تصاویر دقیق‌تری داشته باشیم. داوران VAR هم باید دقت بیشتری داشته باشند.

سرمربی فولاد درباره مدیریت باشگاه گفت: وضعیتی نیست که بخواهیم، درباره مسائلی جز بازی صحبت کنیم. از مدیران ناراضی نبودم و همه زحمت کشیده‌اند. از همه آنها تشکر می‌کنم، آقای گرشاسبی هم اگر حمایت نشود، کاری از او برنمی‌آید.

وی درباره وضعیت مصدومان این تیم اظهار کرد: وحید امیری را نداریم، چند مصدومیت خیلی بد داشتیم که دست ما را خالی کرده است. جوانانی داریم که به آنها اعتماد می‌کنیم و ان‌شاءالله جواب اعتماد ما را بدهند.