ماموران پلیس شهرستان ایرانشهر در گشت زنی هدفمند و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه خودرو پژو مشکوک و آنها را تحت رصد و کنترل خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت: ماموران پلیس دستور ایست به خودرو‌های مذکور را صادر کردند، اما بدون توجه به فرمان پلیس به مسیر خود ادامه و قصد متواری شدن از محل را داشتند که ماموران با هوشیاری کامل مانع از انجام این کار شده و خودرو‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ مرتضی نوری پناه افزود: در بازدید از این خودرو‌ها مقدار ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۱۵ کیلوگرم تریاک و هفت کیلوگرم حشیش کشف و در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

نوری پناه ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت از فرزندانشان از عموم شهروندان درخواست کرد؛ هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع و در ساختن جامعه‌ای عاری از موادمخدر با پلیس مشارکت کنند.