معاون بهبود تولیدات دامی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در هشت ماهه امسال ۲۰۲ هزار و ۷۹۲ تن نهاده دامی در استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: با وجود کاهش بیسابقه بارندگی در استان و کشور و افزایش نیاز دامداران به تغذیه دستی، توزیع نهادههای دامی در استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تلاش شده نیاز دامداران، گاوداران روستایی و عشایر تأمین شود.
وی افزود: توزیع جو از ۵۸ هزار و ۹۰۹ تن در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ هزار ۴۳۸ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۷۱ درصدی را نشان میدهد.
همچنین ذرت از ۲۱ هزار و ۶۸۱ تن در سال ۱۴۰۳ به ۲۶ هزار و ۵۶۹ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
کنسانتره: از ۴۳ هزار و ۹۳۲ تن در سال گذشته به ۶۶ هزار و ۱۷۷ تن امسال افزایش یافته است که رشد ۵۱ درصدی را ثبت کرده است.