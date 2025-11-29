به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: با وجود کاهش بی‌سابقه بارندگی در استان و کشور و افزایش نیاز دامداران به تغذیه دستی، توزیع نهاده‌های دامی در استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تلاش شده نیاز دامداران، گاوداران روستایی و عشایر تأمین شود.

وی افزود: توزیع جو از ۵۸ هزار و ۹۰۹ تن در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ هزار ۴۳۸ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ذرت از ۲۱ هزار و ۶۸۱ تن در سال ۱۴۰۳ به ۲۶ هزار و ۵۶۹ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

کنسانتره: از ۴۳ هزار و ۹۳۲ تن در سال گذشته به ۶۶ هزار و ۱۷۷ تن امسال افزایش یافته است که رشد ۵۱ درصدی را ثبت کرده است.