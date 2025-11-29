استاد ناصر مسعودی از معدود خوانندگانی بود که با تسلط بر زبان فارسی و گیلکی حدود ۲۰۰ آهنگ به زبان فارسی و ۲۵۰ اثر به زبان گیلکی اجرا کرده بود. وی تمام نغمه‌های کوچه‌بازاری گیلان را با اصالت و ظرافت بازخوانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا مهدوی، کارشناس موسیقی و مدرس دانشگاه، با حضور در استودیو شبکه خبر، با گرامیداشت یاد و نام زنده‌یاد ناصر مسعودی، او را هنرمندی دانست که میان موسیقی محلی گیلان و موسیقی ملی ایران پیوندی اصیل برقرار کرد.

وی گفت: مسعودی با صدای گرم، لهجه دلنشین و شناخت عمیق از فرهنگ بومی، توانست موسیقی گیلان را در سطح ملی مطرح کند و تحریر‌های خاص و بلبلی او باعث شد مردم گیلان لقب بلبل گیلان را به او بدهند و این عنوان در تاریخ موسیقی کشور ماندگار شود.

وی افزود: استاد مسعودی تنها یک خواننده نبود بلکه آهنگ‌ساز و پژوهشگر موسیقی نیز بود. او شاگرد زنده‌یاد استاد احمد عبادی بود و با هنرمندانی، چون جلیل شهناز همکاری داشت. همه آثار او بر پایه اصالت موسیقی ایرانی ساخته شد و از عشق به میهن و فرهنگ ایران سرشار بود. بخشی از آثار ماندگارش نیز بر اساس اشعار شاعر گیلانی عبدالرضا رضایی‌نیا شکل گرفت که از چهره‌های شاخص شعر معاصر پس از انقلاب است.

مهدوی با اشاره به ماندگارترین اثر این هنرمند گفت: قطعه مشهور مربوط به مجموعه کوچک جنگلی یکی از نقاط عطف کارنامه هنری مسعودی است. این اثر با آهنگسازی استاد سید محمد میرزمانی و همراهی گروه کر، نه تنها به زیبایی نهضت جنگل را روایت کرد، بلکه پیوندی میان موسیقی و هویت تاریخی مردم گیلان برقرار ساخت.

وی درباره‌ دیگر اثر معروف او نیز توضیح داد: ترانه‌ گل پامچال، از کهن‌ترین و اصیل‌ترین ترانه‌های محلی گیلان است که توسط استاد مسعودی جاودانه شد. هرچند در برهه‌ای از زمان مردم تصور می‌کردند این اثر متعلق به جنوب ایران است، اما در حقیقت ریشه‌اش به کوچه و بازار‌های شهر‌های گیلان بازمی‌گردد. اجرای استاد مسعودی با لهجه‌ شیرین گیلکی، اصالت این اثر را دوباره زنده و آن را در خاطره جمعی مردم تثبیت کرد.

این کارشناس موسیقی در پایان تأکید کرد: «ناصر مسعودی هنرمندی بود که توانست مرز میان موسیقی محلی و ملی را از میان بردارد. صدای صمیمی، عشق به وطن و پایبندی به ارزش‌های فرهنگی سبب شد تا میراث هنری او به‌عنوان بخشی از هویت موسیقی ایران باقی بماند.