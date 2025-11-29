به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه پیشین آمریکا، اقدامات دولت ترامپ را «عجیب‌ترین انحراف از استانداردهای حکمرانی در آمریکا» توصیف کرد و همچنین به روزنامه ایندیپندنت گفت: غیبت آمریکا از مذاکرات اقلیمی سازمان ملل، یکی از عوامل اصلی نتیجه ناامیدکننده نشست «کاپ ۳۰» بوده است.

کری با انتقاد شدید از دولت ترامپ از کاهش استانداردها در سیاست و آنچه او سطح بالای فساد در میان مقامات دولت جمهوری خواه ترامپ نامید ، دولت ترامپ را ناکارآمد خواند.

او در سخنرانی این هفته خود در مؤسسه «چتم هاوس» در مرکز لندن گفت: این فاسدترین شیوه حکمرانی است که در تمام عمرم دیده‌ام.

او افزود: این شگفت‌انگیزترین انحراف از هر چیزی است که در سال‌های گذشته برای شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تعارض منافع برای آن مبارزه کرده‌ایم.

کری همچنین گفت : اگر سناتور جمهوری خواه فقید ، جان مک‌کین – که از منتقدان صریح ترامپ بود – اکنون زنده بود اگر زنده بود نسبت به آنچه اکنون در جریان است فریاد می‌زد.

کری در عین حال تأکید کرد که اکنون به‌طور معناداری «هیچ صدای مؤثری» از درون حزب ترامپ برای مخالفت با رئیس‌جمهور شنیده نمی‌شود.

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با اتهام‌های گسترده‌ای درباره تعارض منافع در حوزه‌های مختلف روبه‌رو شده است؛ از جمله پذیرش یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری از قطر، مذاکره بر سر قراردادهای عجیب و غریب او در خاورمیانه، و توسعه ارز دیجیتال با برند ترامپ در حالی که هم‌زمان مقررات این بخش را تضعیف می کند.

اما در واکنش به این انتقادها، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: رئیس‌جمهور و نه خانواده‌اش هرگز وارد تعارض منافع نشده‌اند و هرگز هم نخواهند شد.

کری در ادامه گفت : هنوز می‌توان اعتماد را به سیاست بازگرداند.

وی افزود: ما باور داریم که در ماه‌های آینده دست به سازمان‌دهی مجدد خواهیم زد و باید به مقاومت ادامه دهیم و حمایت عمومی را افزایش می‌دهیم تا بتوانیم اکثریت مجلس نمایندگان را پس بگیریم.

او همچنین نتیجه‌ای مطلوب برای دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده پیش‌بینی کرد.

جان کری پس از سخنرانی خود در گفت‌وگو با روزنامه ایندیپندنت – در حالی که پیش‌تر در دولت بایدن نیز فرستاده ویژه اقلیم بوده است – از نتیجه نشست اخیر اقلیمی «کاپ ۳۰» ابراز ناامیدی کرد و گفت به نظر می‌رسد قالب این مذاکرات دیگر آن‌گونه که باید کارآمد نیست.

او گفت: فرآیند کاپ در بسیاری از محافل در حال از دست دادن اعتبار است؛ این یک روند مشکل‌دار در شرایط کنونی است.

این سخنان پس از آن مطرح شد که کشورها به دلیل فشار کشورهای نفت‌خیز مانند عربستان سعودی، نتوانستند در متن نهایی توافق به‌طور مشخص بر ضرورت فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی تأکید کنند.

تنها باری که به‌طور مشخص به سوخت‌های فسیلی اشاره شد، در توافق نهایی نشست «کاپ ۲۸» در امارات در سال ۲۰۲۳ بود؛ آخرین نشستی که کری در آن فرستاده ویژه اقلیم بود. او گفته بود : کشورها باید به دستاورد امارات در این باره عمل کنند.

کری درباره علت ناکامی نشست اخیر در دستیابی به نتیجه‌ای گفت : غیبت آمریکا به‌احتمال زیاد نقش بزرگی در این نتیجه نگرفتن داشته است.

او گفت: این موضوع قطعاً یک عامل بزرگ بود و عملاً به کشورهای دیگر این پیام را داد که این اجلاس از سوی واشنگتن جدی گرفته نمی شود .

وی افزود : در گذشته برخی کشورها به‌دلیل فشار { دولت های قبلی امریکا } به قطعنامه های صادره از جانب اجلاس اب و هوایی احترام می گذاشتند اما حالا اهمیتی به این نشست نمی دهند.

در کنفرانس‌های اخیر اقلیمی، آمریکا و چین از طریق بیانیه‌های مشترک نقش مهمی در پیشبرد اقدامات اقلیمی داشته‌اند و این بار نیز ناامیدی‌هایی وجود داشت که چرا چین در مذاکرات اخیر نقش موثری ایفا نکرد.

با وجود نتیجه ناامیدکننده بودن اجلاس کاپ ۳۰ ، کری گفت : همچنان خوش‌بین است که گذار به انرژی پاک ادامه پیدا خواهد کرد و آمریکا در نهایت دوباره به جریان اصلی تلاش‌های اقلیمی بازخواهد گشت.