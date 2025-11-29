به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر انتقال مرغ بدون مجوز به خارج از استان گیلان با یک دستگاه خودروی باری نیسان، گفت: با اقدامات فنی و اشرافیت اطلاعاتی پلیس صحت موضوع محرز و مشخص شد این خودرو‌ها در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رودبار در حال تردد هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار از کنترل نامحسوس محور‌های مواصلاتی رودبار توسط ماموران یگان امداد این شهرستان و شناسایی این خودرو خبر داد و گفت: در بازرسی از این نیسان، ۲ تن مرغ یخ زده بدون مجوز حمل و بهداشت کشف شد.

وی با بیان اینکه رانندگان ۳۷ ساله این خودرو به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: کارشناسان ارزش این محموله‌ها را ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.