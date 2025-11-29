به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس سرهنگ محمد رضا رضایی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، از محل نگهداری فرآورده‌های نفتی (گازوئیل) در یکی از شهرستان‌های همجوار شیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با حضور در محل موفق به توقیف ۲ دستگاه تانکر حاوی ۶۸ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل و جابجایی و همچنین مقدار ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل (دپو شده) شدند.

سرهنگ رضایی ادامه داد: در این خصوص ۵ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به این که کارشناسان ارزش تقریبی سوخت کشف شده را افزون بر ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: عزم جدی پلیس برای برخورد با متخلفین و قاچاقچیان سوخت ادامه دارد.