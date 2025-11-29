بیست و هفتمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ امشب در آلمان و هلند ادامه می‌یابد و تیم ایران در دومین دیدار خود با یک حریف مدعی رو‌به‌رو خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه خواهند یافت. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد.

نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

* گروه یک:

- یک شنبه ۸ آذر:

رومانی - ژاپن

کرواسی - دانمارک

- تیم‌های دانمارک و رومانی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های کرواسی و ژاپن بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- یک شنبه ۸ آذر:

سوئیس - سنگال

ایران - مجارستان (ساعت ۲۳ - سالن ۳۵۰۰ نفری ماسپورت آره نا در دن بوش)

- تیم ایران پیش از این ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس شکست خورد.

- تیم‌های سوئیس و مجارستان با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های سنگال و ایران بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه سه:

آلمان ۳۸ - ۱۲ اروگوئه

ایسلند ۲۶ - ۲۷ صربستان

- تیم‌های آلمان و صربستان با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های ایسلند و اروگوئه بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

پاراگوئه ۲۵ - ۳۴ مونته نگرو

اسپانیا ۲۵ - ۲۷ فارو

- تیم مونته نگرو با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های ۲ امتیازی اسپانیا و فارو دوم و سوم هستند و تیم پاراگوئه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

* گروه پنج:

اتریش ۲۹ - ۲۰ مصر

هلند ۳۲ - ۲۵ آرژانتین

- تیم‌های اتریش و هلند با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های آرژانتین و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه شش:

لهستان ۳۶ - ۲۰ چین

فرانسه ۴۳ - ۱۸ تونس

- تیم‌های فرانسه و لهستان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های چین و تونس بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه هفت:

- یک شنبه ۸ آذر:

برزیل - چک

کوبا - سوئد

- تیم‌های برزیل و سوئد با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های چک و کوبا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه هشت:

- یک شنبه ۸ آذر:

آنگولا - کره جنوبی

قزاقستان - نروژ

- تیم‌های آنگولا و نروژ با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.

- تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.

- در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شده‌اند.