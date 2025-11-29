پخش زنده
امروز: -
بیست و هفتمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ امشب در آلمان و هلند ادامه مییابد و تیم ایران در دومین دیدار خود با یک حریف مدعی روبهرو خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ۳۲ تیم در شهرهای دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار میشود و تیمها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه خواهند یافت. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی میشوند. تیمهای چهارم نیز برای ردههای ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت میکنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابتهای جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد.
نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
* گروه یک:
- یک شنبه ۸ آذر:
رومانی - ژاپن
کرواسی - دانمارک
- تیمهای دانمارک و رومانی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای کرواسی و ژاپن بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
- یک شنبه ۸ آذر:
سوئیس - سنگال
ایران - مجارستان (ساعت ۲۳ - سالن ۳۵۰۰ نفری ماسپورت آره نا در دن بوش)
- تیم ایران پیش از این ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس شکست خورد.
- تیمهای سوئیس و مجارستان با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای سنگال و ایران بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه سه:
آلمان ۳۸ - ۱۲ اروگوئه
ایسلند ۲۶ - ۲۷ صربستان
- تیمهای آلمان و صربستان با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیمهای ایسلند و اروگوئه بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار:
پاراگوئه ۲۵ - ۳۴ مونته نگرو
اسپانیا ۲۵ - ۲۷ فارو
- تیم مونته نگرو با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای ۲ امتیازی اسپانیا و فارو دوم و سوم هستند و تیم پاراگوئه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
* گروه پنج:
اتریش ۲۹ - ۲۰ مصر
هلند ۳۲ - ۲۵ آرژانتین
- تیمهای اتریش و هلند با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای آرژانتین و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه شش:
لهستان ۳۶ - ۲۰ چین
فرانسه ۴۳ - ۱۸ تونس
- تیمهای فرانسه و لهستان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای چین و تونس بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه هفت:
- یک شنبه ۸ آذر:
برزیل - چک
کوبا - سوئد
- تیمهای برزیل و سوئد با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای چک و کوبا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه هشت:
- یک شنبه ۸ آذر:
آنگولا - کره جنوبی
قزاقستان - نروژ
- تیمهای آنگولا و نروژ با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای کره جنوبی و قزاقستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.
- تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابتهای قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.
- در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیمهای مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شدهاند.