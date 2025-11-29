پخش زنده
بیش از ۶۰۰ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی تحت پوشش اداره کل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان در آبان ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت: ۱۶ درصد از کل ترددهای ثبتشده در این بازه زمانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.
شهرام مبارکی افزود: بیشترین تردد محورهای شمال استان در این بازه زمانی در محورهای زاهدان – خاش، زاهدان – بم (کمربندی شهید کلانتری) و سهراهی دشتک – زاهدان به ثبت رسیده است.
وی همچنین از ثبت ۳۵۰ تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ در آبانماه خبر داد و گفت: این تماسها نقش مهمی در پایش وضعیت راهها و ارتقای ایمنی تردد در جادههای استان دارد و هموطنان میتوانند برای اطلاع دقیق و لحظهای، از وضعیت ترافیکی بصورت شبانه روزی از طریق سامانه ۱۴۱ در ارتباط باشند.