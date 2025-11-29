پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئتمدیره انجمن معدنکاران سرب و روی ایران از آمادگی اعضای این انجمن برای تامین ۱۰۰ درصدی نیاز صنایع داخلی به سرب و روی خبر داد.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سهدهی در مراسم روز ملی صنعت سرب و روی با بیان اینکه صنعت سرب و روی ایران دارای جایگاه واقعی در جهان است، گفت: اگرچه آمارهای بینالمللی دقیق نیست، اما ایران در ذخایر سرب و روی رتبه هفتم جهان را دارد. این موقعیت مزیتی راهبردی است و نگرانی برخی کشورها درباره توانمندیهای ایران نیز ناشی از همین دارایی معدنی است.
وی با تأکید بر مزیت راهبردی ذخایر سرب و روی کشور، خواستار همافزایی بخش خصوصی و صنایع برای تقویت زنجیره ارزش این فلزات شد و افزود: نقش بخش خصوصی کلیدی است و اگر همه چیز را از دولت طلب کنیم، معلوم نیست به نتیجه برسیم.
رئیس هیئتمدیره انجمن معدنکاران سرب و روی ایران با بیان اینکه بسیاری از پیشرفتهای صنعت با تلاش خود فعالان شکل گرفته، نه با انتظار از دولت گفت: به مسئولان گفتهام که همان حمایتهایی را که برای واردات خاک معدنی در نظر میگیرند، به معادن داخلی بدهند، ما نظارت میکنیم و تضمین میدهیم که نیاز کشور از داخل تأمین شود.
آقای سهدهی یکی از چالشهای اصلی را عدم بازیابی عناصر نادر خاکی و فلزات همراه در فرآوریهای موجود عنوان کرد و گفت: در بسیاری از واحدهای صنعتی، تنها روی استخراج میشود و بقیه فلزات ارزشمند مانند سرب، نقره یا سایر مواد نادر به باطله میرود، این یعنی از ارزش واقعی ذخایر کم میشود.
وی از صنایع خواست فناوری های لازم را برای بازیابی عناصر همراه وارد کرده یا توسعه دهند.
رئیس هیئتمدیره انجمن معدنکاران سرب و روی ایران افزود: ما هم در معادن باید با استخراج اصولی، هزینهها را کاهش دهیم تا زنجیره ارزش کامل شود.