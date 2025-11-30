

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر با اشاره به افزایش سوء استفاده مجرمان سایبری از «رسید‌های پرداخت جعلی» در معاملات، گفت: برخی افراد سودجو با نصب برنامه‌های رسیدساز بر روی تلفن همراه خود، بدون انجام هیچ‌گونه واریز واقعی، تنها با نمایش رسید جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.

وی افزود: این شیوه کلاهبرداری در معاملات حضوری و خرید و فروش‌های اینترنتی بیشتر اتفاق می‌افتد.

رئیس پلیس فتای گیلان با بیان اینکه فعال‌سازی پیامک‌های بانکی و نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌ها از مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه است افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که تحویل کالا تنها پس از دریافت پیامک رسمی واریز از سوی بانک انجام شود.

سرهنگ نقی مهر از کسبه، فروشندگان و کاربران فضای مجازی خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق وب‌سایت رسمی این پلیس به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.