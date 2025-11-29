پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: وضعیت جوی هوای استان در از امروز تا سه روز آینده پایدار است و این پایداری همراه با غبار آلودگی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به اینکه آسمان امروز شنبه هشتم آذرماه، صاف تا قسمتی ابری است، گفت: در برخی ساعات افزایش ابر و غبارآلود پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: این وضعیت برای روزهای آتی هم به همین منوال خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: بیشینه دما در استان امروز ۲۰ درجه سانتی گراد و دو روز آینده ۲۱ درجه سانتی گراد خواهد بود.