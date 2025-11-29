پخش زنده
مراسم آموزش کاروان عمره دانشآموزی ویژه آخرین گروه پسران، با حضور مدیران، مسئولان و روحانی کاروان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش منطقه ۱۱ شهر تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم با هدف تبیین برنامهها، آموزش مناسک و آمادگی روحی و معنوی زائران نوجوان، در فضایی آموزشی و معنوی انجام شد. در این برنامه، حبیب رهبری، مدیر کاروان، روند اجرایی سفر، برنامههای آموزشی و نکات مهم مورد نیاز زائران را تشریح کرد.
همچنین داوود اسکندریان، نایبرئیس ستاد عمره دانشآموزی، با اشاره به اهمیت این سفر معنوی برای نسل نوجوان، بر نقش تربیتی و هویتی آن در مسیر رشد دانشآموزان تأکید کرد. علی محمد باقی، روحانی کاروان نیز توضیحاتی درباره مناسک عمره، آداب حضور در سرزمین وحی و آمادگی معنوی زائران ارائه داد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان سازمان دانشآموزی از جمله علی فلاحتکار، قائممقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی، محمود غلامی، معاون هماهنگی، نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان و رحمتالله رضایی معاون فعالیتهای دانشآموزی انجام شد. در پایان، دستورالعملهای سفر در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و آخرین هماهنگیهای اجرایی برای اعزام انجام شد.