محمود شالویی در مراسم نکوداشت و تجلیل از پروفسور سکندر امان اللهی بهاروند در خرم آباد گفت:این انجمن آمادگی دارد با همکاری مسئولان لرستان، موزه‌ای به نام سکندر امان‌الهی بهاروند تاسیس کند تا نام وی به صورت نهادی پایدار در حافظه فرهنگی کشور ثبت شود.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با اشاره به جایگاه علمی، فرهنگی و انسانی پروفسور سکندر امان‌الهی، وی را شخصیتی جهانی دانست که آثار و پژوهش‌های ارزشمندش در حوزه‌های مردم‌شناسی، قوم‌شناسی و انسان‌شناسی، در کنار فروتنی و انسانیت مثال‌زدنی، الگویی برای نسل امروز و آینده است.

شالویی تأکید کرد: پیشنهاد نخستین برنامه دفتر انجمن در استان لرستان، تکریم از شخصیت جهانی دکتر امان‌الهی بود؛ شخصیتی که آثار و تالیفاتش پیش از این شناخته شده و امروز بیش از هر زمان نیازمند معرفی به نسل جوان است.

وی با بیان اینکه لرستان سرزمین پاکی‌ها، قداست‌ها، سلحشوری‌ها و دلاوری‌هاست، افزود: امان‌الهی از دل این منطقه برخاست، به دوردست‌ها سفر کرد و همچون سعدی شیرازی با تجربه‌ای از دانش و اندیشه به سرزمین خود بازگشت و منشأ آثار فراوان شد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور تأکید کرد:ضروری است از ابزار‌های نوین بهره بگیریم تا آثار و زندگی‌نامه دکتر امان‌الهی به نسل امروز معرفی شود.

شالویی افزود: یکی از اقدامات مهم، نام‌گذاری خیابان، مرکز یا موزه‌ای به نام ایشان است؛ موزه‌ای که علاوه بر معرفی آثار و پژوهش‌های وی، سیر زندگانی و خدمات فرهنگی و اجتماعی این مفاخر جهانی را برای نسل‌های آینده بازگو کند.

وی افزود: چنین مرکزی می‌تواند به عنوان پایگاه معرفی مفاخر لرستان و ایران عمل کند و بستری برای پژوهش‌های علمی و فرهنگی باشد.

شالویی گفت:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور آمادگی دارد با همکاری مسئولان استان و استقبال مردم، این طرح را عملیاتی کند تا نام و یاد دکتر امان‌الهی به صورت نهادی پایدار در حافظه فرهنگی کشور ثبت شود.

شالویی با ذکر نمونه‌هایی از زندگی و خاطرات دکتر امان‌الهی، از جمله تدریس در روستا‌های دورافتاده و پیمودن مسیر‌های طولانی برای آموزش کودکان محروم، افزود: این خدمت‌گزاری و احساس مسئولیت نسبت به همنوعان، ارزشمندتر از هر دستاورد علمی است و او را در زمره جوانمردان و خدمتگزاران واقعی قرار می‌دهد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با قدردانی از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار لرستان و دیگر مسئولان ابراز امیدواری کرد که آرمان‌های انسانی و علمی دکتر امان‌الهی بهاروند تحقق جهانی یابد و نسل جوان امروز با الگوگیری از چنین شخصیت‌هایی بتواند بار دیگر نام لرستان و ایران را در عرصه‌های بین‌المللی بلندآوازه کند.