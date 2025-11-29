مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: میزان فرسایش خاک در این استان ۱۰ تا ۱۶ تن در هکتار در سال است که این میزان، زنجان را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مجید جعفری، با تأکید بر وخامت اوضاع منابع خاک در کشور، گفت: متوسط فرسایش خاک در ایران به ۱۶ تا ۲۰ تن در هکتار در سال رسیده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود:هم اکنون مشکل خاک جدی‌تر از مشکل آب است، اما این مسئله به دلیل تدریجی بودن و برجسته شدن مسائل آبی، مغفول مانده است.

به گفته وی، عوامل متعددی از جمله آب، باد و شرایط اقلیمی در بروز این پدیده نقش دارند و متأسفانه روزانه به میزان شور شدن، آلودگی و فرسایش خاک در استان زنجان افزوده شده و زمین‌ها را برای تولیدات کشاورزی فقیرتر می‌کند.

جعفری مهم‌ترین چالش‌های خاک را آلوده کردن و تخریب خاک برشمرد و گفت: اقدامات مهمی برای جلوگیری از بین رفتن خاک‌های حاصلخیز در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه نرم‌افزاری، برنامه‌هایی از قبیل برگزاری کلاس‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی، پیگیری و افزایش امتیازات مرتبط، همچنین برگزاری نمایش‌ها و رویداد‌های آموزشی در دستور کار قرار دارد که استان زنجان در این زمینه از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

جعفری گفت: در حوزه سخت‌افزاری نیز مجموعه‌ای از اقدامات اعم اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی، فعالیت‌های آبخیزداری و زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب خاک در حال اجراست.

تبدیل حفظ خاک به مطالبه عمومی

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد که با توجه به محدودیت زمین‌های موجود برای تأمین غذای بشر و از دست رفتن مراتع از طریق بیابان‌زایی، عدم تغییر کاربری اراضی مستعد باید به یک خواسته و مطالبه عمومی تبدیل شود، چرا که کشور از نظر منابع خاکی ثروتمند نیست و این ماده حیاتی، تولید را به شدت محدود می‌کند.