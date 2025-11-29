مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: همزمان با هفته گرامیداشت بسیج، سه طرح آبرسانی به روستا‌های اربط، بزوشا و قره کول از توابع شهرستان زنجان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: این طرح ها با عنوان مجتمع آبرسانی سردار شهید نجفی در قالب اجرای طرح‌های محرومیت زدایی و با مشارکت قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) بهره برداری شد.

وی افزود: برای بهره برداری از این سه طرح اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد ریال هزینه شده است که با بهره برداری از آن، تعداد طرح‌های آبرسانی با همکاری بسیج سازندگی در استان زنجان به ۴۰ روستا افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: این طرح‌ها شامل اجرای ۹ کیلومتر شبکه توزیع، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، ساخت مخزن، ایستگاه پمپاژ، محوطه سازی، نصب شیرآلات و تامین برق و انرژی هستند.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح‌های آبرسانی، بیش از ۴۰۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند.

به گفته نادرخانی امسال افزون بر ۴۰ روستا در قالب اجرای طرح‌های محرومیت زدایی در استان زنجان آبرسانی شده‌اند.

گفتنی است: بیش از ۶۰۰ روستا و ۲۳ شهر در استان زنجان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.