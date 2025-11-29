به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عبدالسلام مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه امروز با حضور در سازمان برنامه و بودجه استان با علی نژاد سرپرست این سازمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مام عزیزی، در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر ازمساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه استان، خواستار تأمین اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام دارای اولویت شهرستان شد.

وی، همچنین خواستار همکاری و مساعدت بیش از پیش سازمان برنامه و بودجه استان در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان شد.

در این جلسه سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان هم با اشاره به نقش و اهمیت شهرستان اشنویه درتوسعه استان گفت: توجه به مسائل بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی حائز اهمیت است.

علی نژاد، در ادامه در خصوص کمک به رفع مشکلات شهرستان در حوزه تخصیص اعتبارات قول مساعد داد.