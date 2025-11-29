پخش زنده
در پنجمین جلسه شورای مسکن استان وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه پیشرفت مسکن نهضت ملی در کشور بین ۷ تا ۹ درصد است گفت: این میزان در استان کردستان ۵ تا هفت درصد است.
حبیبی در ادامه با اشاره به لزوم اهتمام مسئولان ذیربط برای اجرا و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تا زمانی که وضعیت افرادی که قبلا" ثبت نام کرهاند به نتیجه نرسد، هیچ ثبتنام جدیدی در این حوزه نخواهیم داشت.
الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز تسریع درحل مشکلات انبوه سازان، اعطای تسهیلات به متقاضیان پروژهها و تسریع دستگاههای خدمات رسان در اجرای طرحهای نهضت مسکن ملی در شهرهای بیجار و دهگلان را از مهمترین مصوبات جلسه امروز اعلام کرد.