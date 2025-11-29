به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه پیشرفت مسکن نهضت ملی در کشور بین ۷ تا ۹ درصد است گفت: این میزان در استان کردستان ۵ تا هفت درصد است.

حبیبی در ادامه با اشاره به لزوم اهتمام مسئولان ذیربط برای اجرا و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تا زمانی که وضعیت افرادی که قبلا" ثبت نام کره‌اند به نتیجه نرسد، هیچ ثبت‌نام جدیدی در این حوزه نخواهیم داشت.

الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز تسریع درحل مشکلات انبوه سازان، اعطای تسهیلات به متقاضیان پروژه‌ها و تسریع دستگاه‌های خدمات رسان در اجرای طرح‌های نهضت مسکن ملی در شهر‌های بیجار و دهگلان را از مهم‌ترین مصوبات جلسه امروز اعلام کرد.