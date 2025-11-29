پنجمین جشنواره ملی شهد رسانه با برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره با اعطای تندیس و لوح تقدیر به برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجمین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شهد رسانه) به همت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار شد.

در این رویداد ملی، محمد شاکری خبرنگار ایرنا خوزستان توانست در بخش خبر عنوان نخست جشنواره را از آن خود کند.

جشنواره‌های «شهد رسانه»، «قاب سبز» و «بوم سبز» نیز بخش‌های رقابتی این رویداد بودند که پس از ارزیابی تخصصی آثار، برگزیدگان آنها معرفی و تجلیل شدند.

در بخش خبر محمد شاکری به مقام نخست دست یافت همچنین شایان حاجی نجف و علی زهیری دوم و سوم شدند.

در بخش گزارش شهرزاد امیری، مصطفی حلالی و سیمین غافلی اول تا سوم شدند همچنین حبیب بهرامی شایسته تقدیر شد. در بخش ویژه ابوالقاسم شمس آبادی اول و عیسی نیسی و امیر حریر فروش دوم و سوم شدند همچنین مصطفی حلالی شایسته تقدیر شد.

در بخش یادداشت حسین دلیر، معصومه صالحی و محمد مالی اول تا سوم و هوشنگ نوبخت و سمیه غافلی شایسته تقدیر شدند.

در بخش تیتر کسی حائز رتبه اول نشد. سحر کوراوند عنوان دوم و شاهین بهرامی و حبیب بهرامی سوم مشترک شدند همچنین زهرا رضاپور شایسته تقدیر شد.

در بخش لوگو مریم مهابت مقام اول را کسب کرد همچنین در بخش پوستر عاطفه دویده شایسته تقدیر شد.

در بخش کلیپ راضیه حمید اول شد و مهران نیک اندیش به همراه سعید ویسی دوم شدند همچنین عاشور کنانی رتبه سوم را کسب کرد. در بخش انیمیشن سیده نرگس موسوی و سیدمحمد موسوی شایسته تقدیر شدند.

در بخش پادکست کسی حائز رتبه اول نشد. حدیثه کایدانی رتبه دوم و مهتاب محمدحسینی و سیدمحمد موسوی مقام سوم مشترک را کسب کردند. در بخش اینفوگرافیک مرضیه فردی پور و حسین نسیمی زاده شایسته تقدیر شدند.

در پنجمین جشنواره عکاسی قاب سبز در بخش تک عکس محمود دارنک و عباس قاسم پور اول و دوم شدند همچنین فاطمه زهیری و مژده فرسانی مقام سوم مشترک را کسب کردند. در این بخش مهدی مهرابی شایسته تقدیر شد. در این جشنواره از وهاب کروشاوی و شهین صادقی به عنوان عکاس پیشکسوت تقدیر به عمل آمد.

در چهارمین جشنواره بوم سبز نیز زینب زبیدی، توفیق جلالی و مریم مگدم رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.