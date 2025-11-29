با وجود تاخیر در تحویل خودروها؛ اقدام سایپا برای پیشفروش خودرو
شرکت خودروسازی سایپا با وجود خلف وعده در تحویل خودرو به متقاضیان؛ مرحله جدید پیشفروش محصولات این شرکت را از فردا ۹ آذرماه آغاز میکند.
؛ شرکت سایپا مرحله جدید پیشفروش محصولات خود را از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹ آذرماه از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com
آغاز میکند.
در این طرح، خودرو اطلس S با موعد تحویل اسفند ماه سال جاری و فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده و ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه با موعد تحویل شهریور، مهر و آبان ماه سال آینده در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه میشود.
بر اساس اعلام شرکت خودروسازی سایپا؛ هر کد ملی فقط امکان ثبتنام یک دستگاه خودرو را خواهد داشت و همچنین متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان ثبتنام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با توجه به اینکه بسیاری از ثبت نام کنندگان از تاخیر در تحویل خودروها گلایه دارند اما مرحله جدید پیشفروش محصولات شرکت سایپا از فردا آغاز می شود.