به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما ؛ شرکت سایپا مرحله جدید پیش‌فروش محصولات خود را از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹ آذر‌ماه از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز می‌کند.

در این طرح، خودرو اطلس S با موعد تحویل اسفند ماه سال جاری و فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده و ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه با موعد تحویل شهریور، مهر و آبان ماه سال آینده در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت خودروسازی سایپا؛ هر کد ملی فقط امکان ثبت‌نام یک دستگاه خودرو را خواهد داشت و همچنین متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با توجه به اینکه بسیاری از ثبت نام کنندگان از تاخیر در تحویل خودرو‌ها گلایه دارند اما مرحله جدید پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا از فردا آغاز می شود.