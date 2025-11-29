به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در نشست ستاد بازآفرینی شهری با موضوع بررسی پروژه‌های محلات شهری گفت: تجربه نشان داده مشارکت مردم در هر نقطه تاثیر زیادی بر ادامه روند مثبت آن موضوع دارد.

وی اظهار کرد: شورای شهر به لحاظ حضور مردم از تشکیلات اداری مردمی است و در این ستاد حضور معتمدان محلی ضروری است.

وی یادآور شد: همه بحث‌های مربوط به بازآفرینی شهری بر مبنا قرار دادن مردم در مسیر حرکت است و ادارات شهرستان هم باید در مسیر انجام اقدامات برای جامعه هدف خود در محلات مورد نظر باید با شهرداری هماهنگی داشته باشند

مام عزیزی تصریح کرد: حسب مصوبه دولت هدف ستاد باز آفرینی شهری در راستای اجرایی کردن مفاد سند ملی راهبردی احیای بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور فراهم کردن هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های ذیربط برای بهبود وضعیت شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت در محدوده‌ها و محله‌های هدف بازآفرینی شهری است و در این مهم همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند.

سعیدی شهردار اشنویه نیز با تشریح گزارش اقدامات صورت گرفته و مورد نیاز و با برشمردن محلات مورد هدف و آسیب‌های موجود گفت از همه ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای رفع مشکلات محلات کمتر برخوردار استفاده خواهد شد

اعضای ستاد بازآفرینی شهری نیز پیشنهادات خود را مطرح کردند.