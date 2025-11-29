مهشید اشتری، پینگ‌ پنگ‌ باز باتجربه خراسان رضوی، در مسابقات دسته برتر بزرگسالان بانوان کشور عنوان سوم کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله نهایی رقابت‌ های دسته برتر بزرگسالان بانوان کشور که با حضور ۱۶ بازیکن برتر ایران و به‌ صورت دوره‌ ای در آکادمی امیر احتشام‌ زاده مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، دیروز به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات که در سه روز برگزار شد، مهشید اشتری نماینده شایسته خراسان رضوی با کسب ۲۷ امتیاز و نمایش بازی‌ های جذاب و باکیفیت، توانست در جایگاه سوم جدول نهایی قرار گیرد و بار دیگر نام خراسان رضوی را در جمع برترین‌ های پینگ‌ پنگ کشور مطرح کند.

در رده‌ بندی نهایی، هلیا اصغری از تهران با ۲۹ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و ستایش ایلوخانی از همدان نیز با ۲۷ امتیاز نایب‌ قهرمان شد.

سرداوری این رقابت‌ ها بر عهده زهرا میربابایی بود و سوانا دانغیان نیز به‌ عنوان کمک سرداور در برگزاری مسابقات نقش‌ آفرینی کرد.

همچنین در مراسم اختتامیه، علی حدادگر دبیر فدراسیون، پریسا صمدی نایب‌ رئیس بانوان، پوران رحیمی معاون نایب‌ رئیس بانوان و محمدعلی عباسی مشاور عالی رئیس فدراسیون، مدال و احکام نفرات برتر را اهدا کردند.