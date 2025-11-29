به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز عین دو، خیابان‌های ۷ تا ۱۱ غربی، حدفاصل خیابان عبیات و انتهای عین دو، در روز یکشنبه ۹ آذرماه از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.