پخش زنده
امروز: -
تمرین آمادگی برای زلزله و راه های مقابله با اثرات آن امروز در مدارس برخی از شهرهای آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مانور با شعار« مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان در مواجهه با شرایط بحرانی برگزار شد.
در جریان این مانور، آموزشهای همگانی ایمنی و نحوه خروج اضطراری به دانشآموزان ارائه شد تا بتوانند در زمان وقوع حادثه با حفظ خونسردی، مسیرهای امن را شناسایی کرده و از محل خطر دور شوند.
مسئولان برگزاری اعلام کردند اجرای اینگونه برنامهها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی دارد.