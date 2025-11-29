پخش زنده
رئیس انجمن شمش سرب ایران گفت: ایران حدود ۱۰ درصد ذخایر شناختهشده سرب و روی جهان را در اختیار دارد و اگر ساختاری مشابه شورای حکام انرژی اتمی در حوزه فلزات وجود داشت، ایران یکی از بازیگران اصلی آن بود.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ ایرج تاجالدین در مراسم گرامیداشت روز ملی سرب و روی، با اشاره به این جایگاه بیبدیل تأکید کرد که این صنعت نیازمند نوسازی فناوری، توسعه اکتشافات عمیق، تقویت صنایع پاییندستی و توجه جدی دولت به دیپلماسی صنعتی و صادرات است.
رئیس انجمن شمش سرب ایران، با بیان اینکه نمیتوان به صنعت سرب و روی «ساده» نگاه کرد، این بخش را یکی از رهبران پنهان صنایع بزرگ و مادر کشور دانست.
تاجالدین افزود: ایران در تولید روی رتبه ششم و در تولید سرب رتبه پنجم آسیا را دارد؛ جایگاهی که اهمیت تدوین راهبرد ملی برای این صنعت را دوچندان میکند.
رئیس انجمن شمش سرب ایران با انتقاد از ضعف تاریخی کشور در زمینه اکتشافات معدنی گفت: تقریباً تمامی ۱۱ معدن بزرگ ما در دوران قبل از انقلاب و توسط شرکتهای خارجی شناسایی شدهاند، ما هنوز در حوزه اکتشافات ژرف و شناسایی ذخایر پنهان کار جدی نکردهایم.
تاجالدین تأکید کرد که توسعه پهنه های جدید سرب و روی در کنار مهدیآباد و انگوران، برای آینده صنعت حیاتی است.
وی با اشاره به نیاز فوری صنعت به نوسازی تجهیزات و فناوریهای تولید گفت: چه در استخراج و چه در تولید شمشهای با خلوص بالا، نیازمند ارتقای فناوری هستیم. استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون و سامانه های کنترل فرآیند یکی از ملزومات حرکت به سمت تولید رقابتی است.
رئیس انجمن شمش سرب ایران با بیان اینکه بهجز صنعت باتریسازی، توسعه صنایع پاییندستی سرب و روی در ایران «بسیار ناچیز» بوده، توضیح داد: در حوزه پوششها و آلیاژها کمکاری جدی داریم. باید زنجیره ارزش را کامل کنیم تا از خامفروشی فاصله بگیریم.
تاجالدین، آلایندگی را واقعیتی اجتنابناپذیر در همه صنایع دانست و گفت: باید به سمت فناوریهای کممصرف و کمهزینه انرژی برویم تا هم به محیطزیست کمک کنیم و هم بهانهها را از دست نهادهای نظارتی بگیریم.
وی یکی از مشکلات اصلی صنعت را کمبود نقدینگی دانست و فعالسازی ابزارهای تأمین مالی نوین برای طرح های معدنی را خواستار شد.
رئیس انجمن شمش سرب ایران با بیان اینکه خطرسرمایهگذاری بایدکاهش یابد و فرایندهای صدور مجوزها باید تسهیل شود گفت: بدون زیرساختهای مناسب حملونقل و انرژی نمیتوانیم رقابتی عمل کنیم.
تاجالدین با تأکید بر تربیت نیروهای متخصص افزود: این صنعت هنوز سنتی شناخته میشود. باید به سمت تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و کارآمد حرکت کنیم تا بتوانیم صنعت را از این قالب خارج کنیم.
وی مهمترین مولفه توسعه را صادرات و دیپلماسی صنعتی دانست وگفت: نشان سازی تجاری، استانداردسازی، حضور مؤثر در نمایشگاههای بینالمللی، ایجاد شبکه بازاریابی و استفاده از توان دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان باید در اولویت قرار گیرد.