مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: سهمیه بنزین نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودرو‌های تعویض پلاکی قطع نمی‌شود، زیرا خودروی نوشماره به خودرو‌های صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، کرامت ویس‌کرمی با رد برخی اخبار در رابطه با اینکه افزون بر خودرو‌های نوشماره، خودرو‌هایی که اقدام به تعویض پلاک می‌کنند نیز دیگر مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمی‌شوند و باید از بنزین با نرخ ۵ هزار تومان استفاده کنند، اظهار کرد: بنا بر تصویب‌نامه ابلاغ‌شده هیئت وزیران، منظور از خودروی نوشماره داخلی خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه بیرون آمده است و برای نخستین بار پلاک می‌شود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید مجدد بر اینکه بنابراین منظور از خودروی نوشماره که سهمیه‌های نرخ اول و دوم آن حذف می‌شود و باید بنزین را با نرخ ۵ هزار تومانی استفاده کند، خودرویی کار نکرده و صفر کیلومتر کارخانه‌ای است که می‌خواهد پلاک شود، بیان کرد: در صورتی که کسی تاکنون خودرویی نداشته و برای خرید خودرو کارکرده اقدام کند، مشمول این بند نمی‌شود زیرا خودروی نوشماره به خودرو‌هایی صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.