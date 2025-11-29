مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: باتوجه به تداوم پایداری جو در استان، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده ها پدیده غالب در شهرهای بزرگ و صنعتی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا فردا جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: همچنین تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوبی استان، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی یا شامگاهی مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: از روز دوشنبه سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سبب بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط و تندباد لحظه‌ای بویژه در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۸.۴ و ایذه با دمای ۲.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۶.۸ و کمینه دمای ۱۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.