افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت
اولین پل روگذر شهرکرد با نام شهدای خدمت در شهرکرد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد هزینه اجرای این طرح را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دانست.
واحدیان افزود: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر و بهبود ایمنی مسیرها اجرا شد.
