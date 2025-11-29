به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد هزینه اجرای این طرح را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دانست.

واحدیان افزود: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر و بهبود ایمنی مسیر‌ها اجرا شد.