بیش از ۴۰ اثر هنری علی خوزان ، هنرمند جوان دهدشتی ، در گالری باران اداره کل فرهنگ و و ارشاد اسلامی استان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آثار ارائه شده در این نمایشگاه در سبک رئال و حاصل چند سال تلاش‌های تجربی این هنرمند است.

علی خوزان که دارای مدرک کارشناسی رشته زبان انگلیسی است ، از مداد رنگی در خلق آثارش استفاده کرده است.

ایده غالب نقاشی های این هنرمند هم استانی ، به تصویر کشیدن فرهنگ‌های مختلف دنیاست.

این نمایشگاه تا ۱۰ آذر در دو نوبت صبح و عصر به روی علاقمندان باز است.