برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۸ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامههای انگلیس
تایمز:
هزاران، هتل، فروشگاه و رستوران سال آینده با فشارِ شدید ناشی از افزایش مالیات روبهرو خواهند شد.
دیلی تلگراف:
گزارشها میگویند وزیر دارایی پیش از ارائه بودجه، میزان کسری دولت را بزرگنمایی کرده تا زمینه افزایش مالیاتها را فراهم کند.
گاردین:
وزیر دارایی اعلام کرده ثروتمندان باید هزینه نوسازی زیرساختهای فرسوده کشور را بر عهده بگیرند.
اف تی ویکند:
سرمایهگذاران با سرعت در حال خرید و فروش خانههای بسیار گرانقیمت هستند تا خود را برای مالیات «خانههای لوکس» که از سال ۲۰۲۸ اجرا میشود آماده کنند.
دیلی اکسپرس:
احتمال میرود ۲۰۰ هزار بازنشسته دیگر کمکهزینه سوخت زمستانی را از دست بدهند.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ در یک پالایشگاه نفت در منطقه کراسنودار بر اثر حمله پهپادها آتشسوزی رخ داد
⁃ بلومبرگ اطلاع یافت که اروپا چه زمانی در مذاکرات مربوط به طرح صلح مشارکت داده میشود
⁃ رویترز از خطر «سیاهچاله» برای اتحادیه اروپا بهدلیل طرح صلح آمریکا خبر داد
⁃ پوتین: روسیه در شرایط درگیری مسلحانه انتخابات برگزار کرد، اما اوکراین «بهدلایلی نه»
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ یرماک پس از استعفا اعلام کرد که راهی جبهه میشود
⁃ ترامپ رئیسجمهور پیشین هندوراس، هرناندز، را عفو خواهد کرد
⁃ نخستوزیر مجارستان مذاکرات با پوتین را موفقیتآمیز خواند
«کامرسانت»
⁃ اروپا تنها در صورت نیاز و فقط در قالب دوجانبه به مذاکرات مربوط به اوکراین وارد میشود
⁃ نیویورک تایمز: نامشخص است که آیا استعفای یرماک برای حل بحران سیاسی در اوکراین کافی خواهد بود
⁃ روسیه واردات از ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ سه برابر افزایش داد
⁃ نخستوزیر بلژیک دربارهٔ خطر برهمخوردن صلح بهخاطر مصادرهٔ داراییها هشدار داد
«ار-ب-کا»
⁃ هلند در حال تدوین طرحی برای بازگرداندن پناهجویان اوکراینی به وطن است
⁃ پِسکوف اعلام کرد که روسیه فقط با ایالات متحده درباره اوکراین مذاکره میکند
⁃ همکاری با روسیه به چین امکان میدهد تا یکی از پایینترین قیمتهای برق در جهان را حفظ کند
«ایزوستیا»
مذاکرات درباره پیوستن بریتانیا به صندوق دفاعی اتحادیه اروپا شکست خورد
⁃ سازمان امنیت فدرال (افاسب) یک حمله تروریستی علیه خط لوله گاز در منطقه مسکو را خنثی کرد
⁃ پوتین: کییف در حال حاضر از نظر حقوقی نمیتواند توافق کند؛ نیازمند بهرسمیتشناسی جهانی است
عناوین رسانههای بوسنی و هرزگوین
روزنامه دنونی آواز
• حمله راکتی و پهپادی روسیه مناطقی از کییف را به شدت هدف قرار داد؛ چند نفر زخمی شدند
• ترامپ میخواهد رئیسجمهور پیشین هندوراس، ارنانـدس، را عفو کند؛ او بهدلیل قاچاق مواد مخدر در زندان است
• جمهوری چک از اهدای سامانه موشکی فلامینگو صرفنظر کرد؛ بررسی پرونده فساد مالی ادامه دارد
• ولفگانگ پتریچ: تنش قومی موضوعی خیالی است؛ اروپا و آمریکا از ثبات در بوسنی نگرانی ندارند
پایگاه خبری کلیکس
• نزدیکترین مشاور زلنسکی به اتهام فساد استعفا داد و بلافاصله بازداشت شد
• روسیه حمله موشکی گستردهای به کییف انجام داد: چند ساختمان آسیب دید و تعدادی زخمی شدند
• در مناطق اروپای جنوبی آب در حال کاهش است: دانشمندان میگویند ذخایر بهطور چشمگیری کم شده است
• انفجار و آتشسوزی روی دو نفتکش روسی در دریای سیاه؛ روسها میگویند ممکن است مینهای اوکراینی بوده باشد
پایگاه خبری ویهیستی
• روسها با موشکهای هایپرسونیک و پهپادها کییف را هدف قرار دادند
• سالگرد حکم دادگاه مربوط به پرونده کرواتهای بوسنی؛ فقط پرلیچ پشت میلههای زندان است
• نعیم قاسم: رهبر حزبالله به اسرائیل هشدار داد: «در زمان مناسب انتقام میگیریم»
• گردشگران در فدراسیون بوسنی و هرزگوین به طور متوسط دو روز میمانند، اولویت با تمدید اقامت است
• در ترکیه، باستانشناسان تندیسی ۱۸۰۰ ساله پیدا کردند
• هندبال بوسنی در صربستان میدرخشد: نیهگوش جوکیچ بهترین گلزن لیگ شد
روزنامه اسلوبوجنیه
• دستها بالا: برخی نمایندگان مجلس اینجایند که رأی بدهند و حقوق بگیرند
• این سیستم جدید مالیاتی چه چیزهایی برای ما میآورد: آیا کارها به لطف آن سادهتر یا سختتر میشود؟
• ترامپ میتوانست با این اقدام زمینهساز یک بحران ژئوپلیتیک شود
• پلیس جمهوری صرب بوسنی در حال آمادهباش؛ محافظت از دودیک افزایش یافت
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- مصر اقداماتی را که جدایی بین کرانه باختری و غزه را تشدید میکند، رد میکند
- عفو بینالملل: اشغالگران همچنان به نسلکشی ادامه میدهند
- آنچه در کرانه باختری اتفاق میافتد، تهدیدی برای شعلهور شدن دوباره درگیری است و شانس تأسیس یک کشور فلسطینی را تضعیف میکند
روزنامه الشروق
- ترامپ درهای آمریکا را به روی مهاجران از «جهان سوم» میبندد
- رئیس جمهور آمریکا: من تمام خارجیهایی را که تهدید امنیتی هستند یا با تمدن غرب سازگار نیستند، اخراج خواهم کرد
- وزارت امور خارجه: ما به دنبال جذب سرمایهگذاریهای بیشتر اروپایی در مصر هستیم
- حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق چندین کشته و زخمی برجای گذاشت
- الشیبانی (وزیر خارجه سوریه): یک جنایت تمام عیار است
- سازمان ملل: ۲۱.۲ میلیون نفر در سودان با گرسنگی شدید مواجه هستند
- شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع، بیمارستان النهود در کردفان را به یک پادگان نظامی تبدیل کردهاند
- پوتین: اگر اوکراین از مناطقی که ما ادعای مالکیت آنها را داریم عقبنشینی کند، جنگ را متوقف خواهیم کرد
روزنامه الیوم السابع
- مصر آماده ورود به مرحله دوم توافق غزه است
- استاندار شمال سینا از گذرگاه رفح: مرحله دوم توافق غزه شامل گسترش کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی این بخش است
- ادامه بازداشتها در کرانه باختری
- اسرائیل حملات پراکندهای را در شهرهای غزه آغاز میکند
- از دهم اکتبر تاکنون ۳۵۰ فلسطینی شهید و ۸۸۹ زخمی شدهاند
- مسابقه «دولت تلاوت» پروژهای ملی برای احیای مکتب تلاوت و ترتیل در مصر است
- وزارت نفت در حال مذاکره در مورد تلاشهای توسعهای با شورای مواد معدنی استرالیا است
- وزیر امور خارجه از روند رو به رشد روابط مصر و اروپا تمجید کرد
- حمله رحمان در واشنگتن، خشم رئیس جمهور آمریکا را علیه مهاجران برانگیخت
- دارندگان گرین کارت از ۱۹ کشور با خطر اخراج از آمریکا روبهرو هستند
روزنامه الدستور
- گزارشهای جهانی: اخوان المسلمین در غرب در حال تجربه یک دوره فروپاشی است؛ نیویورک تایمز: این گروه به زودی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد شد
- دار الافتا از برنامهای برای کشف قاریان زن قرآن استقبال میکند
- اشغالگران به سوریه و لبنان حمله میکنند و به تجاوزات خود در کرانه باختری ادامه میدهند
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت:
اردوغان: نمیگذاریم باندهای تبهکاری نفس بکشند
اوجالان در مورد اسراییل هشدار داد
انفجار در دو کشتی روسی
رفتن نوری بیلگه جیحان کارگردان مشهور ترکیه به ایران بحث برانگیز شد
روزنامه صباح:
اردوغان: نمیگذاریم باندهای تبهکاری نفس بکشند
قلیچداراوغلو: حساب پس دادن وظیفۀ تک تک اعضاء حزب جمهوری خلق است
امینه اردوغان: اصراف در آب و مواد غذایی مسالۀ مرگ و زندگی است
سفر پاپ به ترکیه را دنیا بطور زنده تماشا کرد
آیین مشترک پاپ و اسقف ارتکس ترکیه در ایزنیک
اسراییل به اشغال سه کشور همچنان ادامه میدهد
روزنامه سوزجو:
اوجالان با این جمله که "اگر در این روند موفق نشویم کودتا خواهد شد" هیات مجلس را قانع کرد
رهبر حزب نیک: روند عاری سازی ترکیه از وجود تروریسم سه مرحلهای است، مرحلۀ اول نامزدی اردوغان برای انتخابات میباشد
اوزگور اوزل: تا حاکمیت به دست حزب جمهوری خلق نیافتده آزادی شکل نخواهد گرفت
اولین آیین در ایزنیک پس از ۱۷۰۰ سال
روزنامه جمهوریت:
حزب جمهوری خلق بعد از ۱۷ سال برنامه حزبی خود را تغییر داد: امیدی در برابر یک نظام فروپاشیده
افزایش مرز فقر: ۲۹ هزارو ۸۲۸ لیر
امام اوغلو: آمادۀ رهبری ترکیه هستیم
پاپ دعوت به اتحاد و برابری کرد
روزنامه ترکیه:
هدف بعدی تدوین قانون اساسی جدید
اردوغان: نمیگذاریم باندهای تبهکاری نفس بکشند
سوریه یک سالست که آزادی خود را بدست آورده
وزیر خارجه: عضویت ترکیه به نفع اتحادیه اروپا است
احتمال خرابکاری در دریای سیاه: دو تانکر یکی پس از دیگری منفجر شدند
روزنامه ینی شفق:
اردوغان: نمیگذاریم باندهای تبهکاری نفس بکشند
پاپ در ایزنیک یک آیین مذهبی را رهبری کرد
ترامپ جنگ جدیدی آغاز میکند
نسل کشی همچنان ادامه دارد
روزنامه قرار:
هیات مجلس از اوجالان در مورد نفت پ ک ک سوال کرد
اردوغان: طی ۲۳ سال به بسیاری از اشتباهات پایان دادیم
آیین ۱۷۰۰ ساله در ایزنیک
اوزگوز اوزل: مساله اصلی حاکمیت است
روزنامه آکشام:
اردوغان به نیرویهای امنیتی دستور داد: نگذارید باندهای تبهکاری نفس بکشند
وزیر خارجه در سفر به آلمان: نمیتوان ترکیه را از برنامههای دفاعی و امنیتی کنار گذاشت
دعای ۱۷۰۰ ساله در ایزنیک
اسراییل در سوریه قتل عام کرد
عناوین اخبار مهم خبرگزاریهای پاکستان
«داون»
- دادگاه قانونی اساسی پاکستان پرونده قتل «ارشد شریف» خبرنگار برجسته این کشور را بررسی میکند
- سیاستهای سخت گرایانه آمریکا: ایران قرعه کشی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را تحریم کرد
- حزب تحریک انصاف از احتمال آغاز تظاهرات و تحصن گسترده در صورت عدم دسترسی و ملاقات با عمران خان در زندان خبر داد
- برای اولین در کره مریخ آثار انرژی الکتریکی بافت شد
«آج نیوز»
- پاکستان: آتش بس با افغانستان در کاهش حملات فرامرزی تروریستی بی تاثیر بوده است
- تلفات سیل در تایلند به ۱۴۵ کشته رسید
- دو کشتی حامل نفت قاچاق در آبهای ترکیه منفجر شدند
- افزایش قیمت طلا در پاکستان: هر تولا طلا (۱۲ گرم) به ۴۴۰ هزار روپیه رسید
«دیلی جنگ»
- رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز همبستگی با فلسطین: حمایتهای اخلاقی، دیپلماتیک و اسلامی از فلسطینیان ادامه خواهد یافت
- آمریکا صدور ویزا برای اتباع افغانستان را متوقف کرد
- وزیر خارجه پاکستان: به دنبال تقویت روابط با تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستیم
- افزایش میزان جرائم در شهر پیشاور پاکستان: ۵۷۱ قتل در سال ۲۰۲۵ گزارش شده است
مهمترین عناوین خبری افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- افغانستان، حمله بر اتباع چین در تاجیکستان را محکوم کرد.
- معاون اقتصادی ریاست الوزرا خطاب به دشمنان: صبر افغانها را نیازمایید.
- دیدار استاندار خراسان رضوی با استاندار هرات افغانستان.
- افغانستان و ترکیه درباره افزایش حجم روابط تجاری بحث کردند.
- دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل.
- هند از ارسال هفتاد و سه تن دارو برای کمک به مردم افغانستان خبر داد.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- محکومیت شدید افغانستان نسبت به قتل سه شهروند چینی در تاجیکستان.
- تاکید افغانستان و روسیه بر گسترش همکاریهای کشاورزی.
- معاون اقتصادی ریاست الوزرا: دشمنان، صبر مردم افغانستان را آزمایش نکنند.
- ایران، کالاهای صادراتی افغانستان را وارد خواهد کرد.
- حزب الله: لبنان هرگز تسلیم اسرائیل نخواهد شد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- چین از شهروندان خود خواست مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان را ترک کنند.
- هند، هفتاد و سه تن دارو و واکسن به افغانستان کمک کرد.
- طالبان، حمله بر شهروندان چین در تاجیکستان را محکوم کرد.
- نماینده ویژه انگلستان: برای پیشرفت افغانستان باید ممنوعیت آموزش و کار زنان رفع شود.
- وزارت تجارت طالبان از امضای تفاهمنامه با یک شرکت هندی برای تامین دارو خبر داد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- اتحادیه اروپا بر حمایت از آموزش دختران افغانستان تاکید کرد.
- مقامهای آمریکایی: «رحمان الله لکنوال» با اتهام قتل درجه یک روبهرو خواهد شد.
- پاکستان: آتش بس واقعی میان کابل و اسلام آباد وجود ندارد.
- آمریکا صدور روادید به دارندگان گذرنامه افغانستان را متوقف کرد.