به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۸ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز:

هزاران، هتل، فروشگاه و رستوران سال آینده با فشارِ شدید ناشی از افزایش مالیات روبه‌رو خواهند شد.

دیلی تلگراف:

گزارش‌ها می‌گویند وزیر دارایی پیش از ارائه بودجه، میزان کسری دولت را بزرگ‌نمایی کرده تا زمینه افزایش مالیات‌ها را فراهم کند.

گاردین:

وزیر دارایی اعلام کرده ثروتمندان باید هزینه نوسازی زیرساخت‌های فرسوده کشور را بر عهده بگیرند.

اف تی ویکند:

سرمایه‌گذاران با سرعت در حال خرید و فروش خانه‌های بسیار گران‌قیمت هستند تا خود را برای مالیات «خانه‌های لوکس» که از سال ۲۰۲۸ اجرا می‌شود آماده کنند.

دیلی اکسپرس:

احتمال می‌رود ۲۰۰ هزار بازنشسته دیگر کمک‌هزینه سوخت زمستانی را از دست بدهند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ در یک پالایشگاه نفت در منطقه کراسنودار بر اثر حمله پهپاد‌ها آتش‌سوزی رخ داد

⁃ بلومبرگ اطلاع یافت که اروپا چه زمانی در مذاکرات مربوط به طرح صلح مشارکت داده می‌شود

⁃ رویترز از خطر «سیاه‌چاله» برای اتحادیه اروپا به‌دلیل طرح صلح آمریکا خبر داد

⁃ پوتین: روسیه در شرایط درگیری مسلحانه انتخابات برگزار کرد، اما اوکراین «به‌دلایلی نه»

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ یرماک پس از استعفا اعلام کرد که راهی جبهه می‌شود

⁃ ترامپ رئیس‌جمهور پیشین هندوراس، هرناندز، را عفو خواهد کرد

⁃ نخست‌وزیر مجارستان مذاکرات با پوتین را موفقیت‌آمیز خواند

«کامرسانت»

⁃ اروپا تنها در صورت نیاز و فقط در قالب دوجانبه به مذاکرات مربوط به اوکراین وارد می‌شود

⁃ نیویورک تایمز: نامشخص است که آیا استعفای یرماک برای حل بحران سیاسی در اوکراین کافی خواهد بود

⁃ روسیه واردات از ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ سه برابر افزایش داد

⁃ نخست‌وزیر بلژیک دربارهٔ خطر برهم‌خوردن صلح به‌خاطر مصادرهٔ دارایی‌ها هشدار داد

«ار-ب-کا»

⁃ هلند در حال تدوین طرحی برای بازگرداندن پناهجویان اوکراینی به وطن است

⁃ پِسکوف اعلام کرد که روسیه فقط با ایالات متحده درباره اوکراین مذاکره می‌کند

⁃ همکاری با روسیه به چین امکان می‌دهد تا یکی از پایین‌ترین قیمت‌های برق در جهان را حفظ کند

«ایزوستیا»

مذاکرات درباره پیوستن بریتانیا به صندوق دفاعی اتحادیه اروپا شکست خورد

⁃ سازمان امنیت فدرال (اف‌اس‌ب) یک حمله تروریستی علیه خط لوله گاز در منطقه مسکو را خنثی کرد

⁃ پوتین: کی‌یف در حال حاضر از نظر حقوقی نمی‌تواند توافق کند؛ نیازمند به‌رسمیت‌شناسی جهانی است

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴

عناوین رسانه‌های بوسنی و هرزگوین

روزنامه دنونی آواز

• حمله راکتی و پهپادی روسیه مناطقی از کی‌یف را به شدت هدف قرار داد؛ چند نفر زخمی شدند

• ترامپ می‌خواهد رئیس‌جمهور پیشین هندوراس، ارنانـدس، را عفو کند؛ او به‌دلیل قاچاق مواد مخدر در زندان است

• جمهوری چک از اهدای سامانه موشکی فلامینگو صرف‌نظر کرد؛ بررسی پرونده فساد مالی ادامه دارد

• ولفگانگ پتریچ: تنش قومی موضوعی خیالی است؛ اروپا و آمریکا از ثبات در بوسنی نگرانی ندارند

پایگاه خبری کلیکس

• نزدیک‌ترین مشاور زلنسکی به اتهام فساد استعفا داد و بلافاصله بازداشت شد

• روسیه حمله موشکی گسترده‌ای به کی‌یف انجام داد: چند ساختمان آسیب دید و تعدادی زخمی شدند

• در مناطق اروپای جنوبی آب در حال کاهش است: دانشمندان می‌گویند ذخایر به‌طور چشمگیری کم شده است

• انفجار و آتش‌سوزی روی دو نفتکش روسی در دریای سیاه؛ روس‌ها می‌گویند ممکن است مین‌های اوکراینی بوده باشد

پایگاه خبری ویه‌یستی

• روس‌ها با موشک‌های هایپرسونیک و پهپاد‌ها کی‌یف را هدف قرار دادند

• سالگرد حکم دادگاه مربوط به پرونده کروات‌های بوسنی؛ فقط پرلیچ پشت میله‌های زندان است

• نعیم قاسم: رهبر حزب‌الله به اسرائیل هشدار داد: «در زمان مناسب انتقام می‌گیریم»

• گردشگران در فدراسیون بوسنی و هرزگوین به طور متوسط دو روز می‌مانند، اولویت با تمدید اقامت است

• در ترکیه، باستان‌شناسان تندیسی ۱۸۰۰ ساله پیدا کردند

• هندبال بوسنی در صربستان می‌درخشد: نیه‌گوش جوکیچ بهترین گلزن لیگ شد

روزنامه اسلوبوجنیه

• دست‌ها بالا: برخی نمایندگان مجلس اینجایند که رأی بدهند و حقوق بگیرند

• این سیستم جدید مالیاتی چه چیز‌هایی برای ما می‌آورد: آیا کار‌ها به لطف آن ساده‌تر یا سخت‌تر می‌شود؟

• ترامپ می‌توانست با این اقدام زمینه‌ساز یک بحران ژئوپلیتیک شود

• پلیس جمهوری صرب بوسنی در حال آماده‌باش؛ محافظت از دودیک افزایش یافت

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- مصر اقداماتی را که جدایی بین کرانه باختری و غزه را تشدید می‌کند، رد می‌کند

- عفو بین‌الملل: اشغالگران همچنان به نسل‌کشی ادامه می‌دهند

- آنچه در کرانه باختری اتفاق می‌افتد، تهدیدی برای شعله‌ور شدن دوباره درگیری است و شانس تأسیس یک کشور فلسطینی را تضعیف می‌کند

روزنامه الشروق

- ترامپ در‌های آمریکا را به روی مهاجران از «جهان سوم» می‌بندد

- رئیس جمهور آمریکا: من تمام خارجی‌هایی را که تهدید امنیتی هستند یا با تمدن غرب سازگار نیستند، اخراج خواهم کرد

- وزارت امور خارجه: ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر اروپایی در مصر هستیم

- حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

- الشیبانی (وزیر خارجه سوریه): یک جنایت تمام عیار است

- سازمان ملل: ۲۱.۲ میلیون نفر در سودان با گرسنگی شدید مواجه هستند

- شبه‌نظامیان نیرو‌های پشتیبانی سریع، بیمارستان النهود در کردفان را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده‌اند

- پوتین: اگر اوکراین از مناطقی که ما ادعای مالکیت آنها را داریم عقب‌نشینی کند، جنگ را متوقف خواهیم کرد

روزنامه الیوم السابع

- مصر آماده ورود به مرحله دوم توافق غزه است

- استاندار شمال سینا از گذرگاه رفح: مرحله دوم توافق غزه شامل گسترش کمک‌های بشردوستانه و آغاز بازسازی این بخش است

- ادامه بازداشت‌ها در کرانه باختری

- اسرائیل حملات پراکنده‌ای را در شهر‌های غزه آغاز می‌کند

- از دهم اکتبر تاکنون ۳۵۰ فلسطینی شهید و ۸۸۹ زخمی شده‌اند

- مسابقه «دولت تلاوت» پروژه‌ای ملی برای احیای مکتب تلاوت و ترتیل در مصر است

- وزارت نفت در حال مذاکره در مورد تلاش‌های توسعه‌ای با شورای مواد معدنی استرالیا است

- وزیر امور خارجه از روند رو به رشد روابط مصر و اروپا تمجید کرد

- حمله رحمان در واشنگتن، خشم رئیس جمهور آمریکا را علیه مهاجران برانگیخت

- دارندگان گرین کارت از ۱۹ کشور با خطر اخراج از آمریکا رو‌به‌رو هستند

روزنامه الدستور

- گزارش‌های جهانی: اخوان المسلمین در غرب در حال تجربه یک دوره فروپاشی است؛ نیویورک تایمز: این گروه به زودی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد شد

- دار الافتا از برنامه‌ای برای کشف قاریان زن قرآن استقبال می‌کند

- اشغالگران به سوریه و لبنان حمله می‌کنند و به تجاوزات خود در کرانه باختری ادامه می‌دهند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

اردوغان: نمی‌گذاریم باند‌های تبهکاری نفس بکشند

اوجالان در مورد اسراییل هشدار داد

انفجار در دو کشتی روسی

رفتن نوری بیلگه جیحان کارگردان مشهور ترکیه به ایران بحث برانگیز شد

روزنامه صباح:

اردوغان: نمی‌گذاریم باند‌های تبهکاری نفس بکشند

قلیچداراوغلو: حساب پس دادن وظیفۀ تک تک اعضاء حزب جمهوری خلق است

امینه اردوغان: اصراف در آب و مواد غذایی مسالۀ مرگ و زندگی است

سفر پاپ به ترکیه را دنیا بطور زنده تماشا کرد

آیین مشترک پاپ و اسقف ارتکس ترکیه در ایزنیک

اسراییل به اشغال سه کشور همچنان ادامه می‌دهد

روزنامه سوزجو:

اوجالان با این جمله که "اگر در این روند موفق نشویم کودتا خواهد شد" هیات مجلس را قانع کرد

رهبر حزب نیک: روند عاری سازی ترکیه از وجود تروریسم سه مرحله‌ای است، مرحلۀ اول نامزدی اردوغان برای انتخابات می‌باشد

اوزگور اوزل: تا حاکمیت به دست حزب جمهوری خلق نیافتده آزادی شکل نخواهد گرفت

اولین آیین در ایزنیک پس از ۱۷۰۰ سال

روزنامه جمهوریت:

حزب جمهوری خلق بعد از ۱۷ سال برنامه حزبی خود را تغییر داد: امیدی در برابر یک نظام فروپاشیده

افزایش مرز فقر: ۲۹ هزارو ۸۲۸ لیر

امام اوغلو: آمادۀ رهبری ترکیه هستیم

پاپ دعوت به اتحاد و برابری کرد

روزنامه ترکیه:

هدف بعدی تدوین قانون اساسی جدید

اردوغان: نمی‌گذاریم باند‌های تبهکاری نفس بکشند

سوریه یک سالست که آزادی خود را بدست آورده

وزیر خارجه: عضویت ترکیه به نفع اتحادیه اروپا است

احتمال خرابکاری در دریای سیاه: دو تانکر یکی پس از دیگری منفجر شدند

روزنامه ینی شفق:

اردوغان: نمی‌گذاریم باند‌های تبهکاری نفس بکشند

پاپ در ایزنیک یک آیین مذهبی را رهبری کرد

ترامپ جنگ جدیدی آغاز می‌کند

نسل کشی همچنان ادامه دارد

روزنامه قرار:

هیات مجلس از اوجالان در مورد نفت پ ک ک سوال کرد

اردوغان: طی ۲۳ سال به بسیاری از اشتباهات پایان دادیم

آیین ۱۷۰۰ ساله در ایزنیک

اوزگوز اوزل: مساله اصلی حاکمیت است

روزنامه آکشام:

اردوغان به نیروی‌های امنیتی دستور داد: نگذارید باند‌های تبهکاری نفس بکشند

وزیر خارجه در سفر به آلمان: نمی‌توان ترکیه را از برنامه‌های دفاعی و امنیتی کنار گذاشت

دعای ۱۷۰۰ ساله در ایزنیک

اسراییل در سوریه قتل عام کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴

عناوین اخبار مهم خبرگزاری‌های پاکستان

«داون»

- دادگاه قانونی اساسی پاکستان پرونده قتل «ارشد شریف» خبرنگار برجسته این کشور را بررسی می‌کند

- سیاست‌های سخت گرایانه آمریکا: ایران قرعه کشی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را تحریم کرد

- حزب تحریک انصاف از احتمال آغاز تظاهرات و تحصن گسترده در صورت عدم دسترسی و ملاقات با عمران خان در زندان خبر داد

- برای اولین در کره مریخ آثار انرژی الکتریکی بافت شد

«آج نیوز»

- پاکستان: آتش بس با افغانستان در کاهش حملات فرامرزی تروریستی بی تاثیر بوده است

- تلفات سیل در تایلند به ۱۴۵ کشته رسید

- دو کشتی حامل نفت قاچاق در آب‌های ترکیه منفجر شدند

- افزایش قیمت طلا در پاکستان: هر تولا طلا (۱۲ گرم) به ۴۴۰ هزار روپیه رسید

«دیلی جنگ»

- رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز همبستگی با فلسطین: حمایت‌های اخلاقی، دیپلماتیک و اسلامی از فلسطینیان ادامه خواهد یافت

- آمریکا صدور ویزا برای اتباع افغانستان را متوقف کرد

- وزیر خارجه پاکستان: به دنبال تقویت روابط با تمامی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای هستیم

- افزایش میزان جرائم در شهر پیشاور پاکستان: ۵۷۱ قتل در سال ۲۰۲۵ گزارش شده است

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین خبری افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- افغانستان، حمله بر اتباع چین در تاجیکستان را محکوم کرد.

- معاون اقتصادی ریاست الوزرا خطاب به دشمنان: صبر افغان‌ها را نیازمایید.

- دیدار استاندار خراسان رضوی با استاندار هرات افغانستان.

- افغانستان و ترکیه درباره افزایش حجم روابط تجاری بحث کردند.

- دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل.

- هند از ارسال هفتاد و سه تن دارو برای کمک به مردم افغانستان خبر داد.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- محکومیت شدید افغانستان نسبت به قتل سه شهروند چینی در تاجیکستان.

- تاکید افغانستان و روسیه بر گسترش همکاری‌های کشاورزی.

- معاون اقتصادی ریاست الوزرا: دشمنان، صبر مردم افغانستان را آزمایش نکنند.

- ایران، کالا‌های صادراتی افغانستان را وارد خواهد کرد.

- حزب الله: لبنان هرگز تسلیم اسرائیل نخواهد شد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- چین از شهروندان خود خواست مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان را ترک کنند.

- هند، هفتاد و سه تن دارو و واکسن به افغانستان کمک کرد.

- طالبان، حمله بر شهروندان چین در تاجیکستان را محکوم کرد.

- نماینده ویژه انگلستان: برای پیشرفت افغانستان باید ممنوعیت آموزش و کار زنان رفع شود.

- وزارت تجارت طالبان از امضای تفاهمنامه با یک شرکت هندی برای تامین دارو خبر داد.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- اتحادیه اروپا بر حمایت از آموزش دختران افغانستان تاکید کرد.

- مقام‌های آمریکایی: «رحمان الله لکنوال» با اتهام قتل درجه یک رو‌به‌رو خواهد شد.

- پاکستان: آتش بس واقعی میان کابل و اسلام آباد وجود ندارد.

- آمریکا صدور روادید به دارندگان گذرنامه افغانستان را متوقف کرد.