

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدیار جان‌براری، سید مهیار حسینی، آیهان رهبر، رادمان رضاپور، باراد احمدی، مهدیس اسدی‌کلام، طا‌ها گلشانی، سارینا کوثری، ثنا شادان‌پور، زهرا پروین، ستایش کریمی و صبا کارگری در این دور پیروز شدند.

با نزدیک شدن به دور نهم و پایانی، چند تن از نمایندگان ایران در صورت پیروزی شانس حضور روی سکو یا کسب مدال را دارند: در بخش نونهالان مهدیار جان‌براری و کیاشا محبوبی شانس سکو دارند.

در رده سنی کمتر از ۱۴ سال پسران باراد احمدی شانس اصلی کسب نشان برای ایران است.

همچنین در رده کمتر از ۱۸ سال دختران، ستایش کریمی و زهرا پروین شانس کسب نشان خواهند داشت.

ملی‌پوشان ایران فردا در دور پایانی به میدان می‌روند تا روز موفق خود را با کسب سکو و نشان تکمیل کنند.