رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف ۴۵ هزار و ۳۶۸ عدد انواع داروهای غیرمجاز سقط جنین و داروهای غیرمجاز قاچاق در بوکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی اظهار کرد: هماهنگی‌های تخصصی و فنی بین دادگستری و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بوکان مبنی بر فعالیت غیر مجاز شخصی با هویت معلوم در زمینه ارائه خدمات پزشکی دستورات لازم قضائی صادر و طی بازرسی انجام شده از محل، مقدار ۴۵ هزار و ۳۶۸ عدد انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و دارو‌های غیرمجاز قاچاق کشف شد.

وی با بیان اینکه که دارو‌های مکشوفه به صورت غیرقانونی جهت عرضه خارج از شبکه در اختیار متهم بوده است، افزود: دارو‌های مکشوفه با هماهنگی معاونت غذا و داروی استان به محل مرکز بهداشت بوکان انتقال داده شد و در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با قرار قانونی بازپرس رسیدگی کننده روانه زندان شد.

عتباتی تاکید کرد: امنیت جانی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضائی هست و به هیچ وجه اجازه اخلال در نظام سلامت جامعه را به افراد سودجو نخواهیم داد و با آنها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.