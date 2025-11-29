به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیزوکای کشور در روز‌های ششم و هفتم آذر به میزبانی خوزستان و در سالن مناطق نفتخیز جنوب در اهواز باحضور بیش از هزار و ۱۰۰ ورزشکار از ۱۲ استان کشور برگزار شد.

استان‌های خوزستان (میزبان)، منطقه آزاد اروند، اصفهان، فارس، چهار محال بختیاری، ایلام، تهران، لرستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، خراسان رضوی در این رویداد با هم به رقابت پرداختند.

در پایان نیز استان خوزستان با کسب ۱۳۲ مدال طلا قهرمان شد، منطقه آزاد اروند با کسب ۳۰ مدال طلا مقام دوم را کسب کرد و استان اصفهان با کسب ۱۸ مدال طلا مقام سوم را به دست آورد.

همچنین استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام، تهران، لرستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان و کرمان به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم استان فارس تعلق گرفت. کاپ فنی‌ترین بازیکن هم به بازیکنی از تیم استان کرمانشاه رسید.

همچنین در این رقابت‌ها بیش از ۵۰ داور بانوی بین‌المللی و ملی سطح بالای کشور قضاوت کردند که مسئولیت داوری بر عهده سارا چنگیزی رئیس کمیته داوران سبک بود.

مراسم اختتامیه با حضور آقای آرام فدایی رئیس سبک، نائب رئیس سبک خانم سولماز سلیمانی و خانم انیس مویدی رئیس کمیته فنی و دیگر مسئولان برگزار شد.