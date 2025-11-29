پخش زنده
نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ امروز در فیلیپین پیگیری شد و تیم بانوان ایران با شکست از ایتالیا از دور رقابتها کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار میشود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابتها حاضر شد. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:
* گروهای:
- تیمهای آرژانتین با ۹ و مغرب با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای لهستان با ۳ و فیلیپین بدون امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
* گروه بی:
- تیمهای اسپانیا با ۹ و کلمبیا با ۶ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیمهای تایلند با ۳ و کانادا بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند و حذف شد.
* گروه سی:
- برنامه - شنبه ۸ آذر:
ژاپن ۹ - ۰ تانزانیا
نیوزیلند - پرتغال
- تیمهای پرتغال و ژاپن با ۶ امتیاز در ردههای اول و دوم جای گرفتند و صعود کردند. تیمهای تانزانیا با ۳ و نیوزیلند بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
* گروه دی:
- برنامه - شنبه ۸ آذر:
ایران ۱ - ۳ ایتالیا
- برای ایران فرزانه توسلی در دقیقه ۱۰ گلزنی کرد و گلهای ایتالیا را آدریله برته در دقیقه ۳۰، برونا بورگس ۳۱ و گابی وانلی ۳۵ وارد دروازه ایران کردند.
- تیم بانوان ایران در این گروه پیش از این ۱ - ۴ از تیم برزیل شکست خورد و ۶ - ۲ تیم پاناما را درهم کوبید.
پاناما - برزیل
- تیمهای برزیل و ایتالیا با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای ایران با ۳ و پاناما بدون امتیاز سوم و چهارم و عملا حذف شدند.
- در جدول گلزنان رناتا آداماتی از ایتالیا با ۴ گل در صدر است و امیلی مارکوندش از برزیل، آگوستینا کیه زا از آرژانتین، سارا بوتیماه از ایتالیا، سارا اوینو و ریو ایگاوا از ژاپن، آنا آزه ودو از پرتغال، لائورا کوردوبا و وانه سوتلو از اسپانیا، ماری سیامه از تانزانیا و داریکا پینپایلون از تایلند با ۳ گل به طور مشترک در رده دوم هستند.
صحبتهای فرشته کریمی در پایان مسابقه