مراسم استقبال از وحید زینعلی، تکواندو کار ناشنوای شهرضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: در جریان رقابت‌های تکواندو المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ که در توکیو (ژاپن) برگزار شد، وحید زینلی ملی‌پوش شهرضایی نشان برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

میثم شکیب‌زاد افزود: مراسم استقبال از این قهرمان در امامزاده شاهرضا (ع) با حضور مردم و مسئولان شهرستان و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا برگزار شد.

وی گفت: زینلی در وزن ۶۸ کیلوگرم، در نخستین دیدار خود حریف قزاقستانی را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد، اما در دومین مبارزه برابر نماینده یونان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.

وی گفت: زینلی در دیدار رده‌بندی برای کسب نشان برنز به مصاف تکواندوکاری از کره‌جنوبی رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۱۸ بر ۸ و ۲۰ بر ۵ به پیروزی رسید تا سومین سکوی رقابت‌ها را از آنِ خود کند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر در توکیو ژاپن برگزار شد و کاروان ورزش ایران در ۱۲ رشته، ورزشکار اعزامی داشت.