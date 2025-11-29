به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله دوم از دور رفت سومین دوره لیگ آیندگان به میزبانی مشهد و بجنورد در روز چهارم، به میزبانی کرمان در روز سوم و به میزبانی اصفهان در روز دوم در بخش دختران و پسران پیگیری شد.

مسابقات گروه A دختران به میزبانی بجنورد در دور رفت به پایان رسید و رده بندی این گروه هم در پایان دور رفت مشخص شد.

در پایان مسابقات روز جمعه لیگ آیندگان دختران و پسران در گروه A دختران در بجنورد، ستاره ساز خراسان رضوی ۲۰ بر ۱۱ از سد نهال خراسان جنوبی گدشت، کمیکس کافی شهرری با نتیجه ۳۱ بر ۱۱ آیندگان خراسان شمالی را شکست داد و فولاد مبارکه سپاهان ۴۱ بر ۱۲ آرمان آرادان سمنان را از پیش رو برداشت.

در پایان مسابقات دور رفت گروه A، کمیکس کافی شهرری با ۱۰ امتیاز در صدر ایستاد و سپاهان اصفهان با ۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

سه تیم ستاره ساز خراسان رضوی، آیندگان خراسان شمالی و نهال خراسان جنوبی با ۴ امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌ های سوم تا پنجم قرار گرفتند و آرمان آرادان سمنان بدون امتیاز در رده ششم جای گرفت.

در گروه B پسران در مشهد هم شهید هادی خراسان شمالی ۲۹ بر ۴۰ مقابل سپهر آیسک خراسان جنوبی تن به شکست داد و نام آوران مشهد با نتیجه ۳۳ بر ۱۹ صنعت مس کرمان را شکست داد.

در گروه C دختران در کرمان نیز، استقلال تهران ۳۲ بر ۶ بر زینو همدان غلبه کرد، سنگ آهن بافق ۱۹ بر ۲۴ از کفش سالار قم شکست خورد و اکوکارمانیا کرمان ۱۴ بر ۲۴ مغلوب برزین مشهد شد.

در گروه C پسران در اصفهان هم پیشگامان اصفهان با نتیجه ۲۹ بر ۲۲ مقابل پارس پویان بهبهان پیروز شد. سنگ آهن بافق ۲۷ بر ۱۵ شهاب دزفول را شکست داد و فرازبام خاییز دهدشت با نتیجه قاطع ۳۶ بر ۱۳ شهاب دزفول را پشت سر گذاشت.