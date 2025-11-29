نخستین کنگره بین‌المللی زیست محیطی شهر سبز، دانشگاه سبز ۱۱ و ۱۲ آذرماه با حضور میهمانان خارجی و داخلی با همکاری شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دبیر کنگره بین‌المللی زیست‌محیطی «شهر سبز، دانشگاه سبز» در نشست خبری این کنگره با تأکید بر ضرورت حفظ محیط زیست، اظهار کرد: نزدیک به پنج ماه کار مداوم صورت گرفته و این کنگره با همکاری ۷۰۰ نفر محقق برگزار می‌شود و وظیفه داریم هر آنچه می‌توانیم برای حفظ این زمین انجام دهیم.

اسماعیلی شهرداری را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد‌ها در این مسیر دانست و افزود: شهرداری تبریز از دانشگاه کمک خواسته تا مسیری فراهم شود که تبریز الگوی شهر‌های دیگر گردد، همان‌گونه که در زمینه‌های دیگر نیز پیشرو است.

وی خاطرنشان کرد: بحث آموزش و ارائه تحقیقات توسط متخصصان صورت گرفته و با افتخار در کنار افراد توانمند این مسئولیت را برعهده گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز با دارا بودن ۱۰۰ هکتار فضای سبز تنفس‌گاه شهر محسوب می‌شود یادآور شد: هدف اصلی ما این است که تمام سازمان‌ها بدانند چه وظایفی در حوزه محیط زیست دارند و این موضوع باید با همکاری مسئولان برآورد شود. انتظار داریم دستگاه‌های مسئول هر چه زودتر کمیته پایش زیست‌محیطی را راه‌اندازی کنند.

رضا خلیلی رئیس کمیته علمی رویداد تبریز پایتخت محیط زیست شهر‌های آسیایی نیز در این نشست گفت: مطالعه گذشته نشان می‌دهد دریاچه ارومیه با ناترازی‌های فراوان زیست‌محیطی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری مواجه بوده است، ناترازی‌هایی که استان آذربایجان را متأثر کرده است.

وی با بیان اینکه در تبریز روزانه بیش از ۱۰۰۰ تن زباله تولید می شود افزود: از شهرداری تبریز بابت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تشکر می‌کنیم، اما این کافی نیست بلکه مردم و شهروندان نیز باید احساس مسئولیت کنند.

خلیلی با اشاره به اقدامات مشترک با نهاد‌های شهری گفت: تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی تبریز منعقد کرده‌ایم که یکی از محور‌های آن برنامه «تبریز بدون کیسه پلاستیکی» است.

وی با بیان اینکه این رویداد نقطه آغاز تمرکز بیشتر بر اقدامات دوستدار محیط زیست است تأکید کرد: در دایرةالمعارف، تبریز به معنای پیشی گرفتن آمده است، بنابراین در حوزه زیست‌محیطی نیز باید تبریز بنیان‌گذار ساختار مدیریتی علمی مبتنی بر تفکر نو و اقداماتی باشد که کمترین آسیب را به طبیعت برساند.

خلیلی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود‌ها و تحریم‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری ضروری است راهکار‌های مؤثر و عملیاتی پیدا کنیم و در کنار آن با فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتار‌های اجتماعی، برنامه «تبریز بدون کیسه پلاستیکی» را به‌صورت جدی و عملیاتی پیش ببریم.

دبیر اجرایی کنگره هم با اشاره به گستردگی حضور دانشگاه‌ها گفت: اکثر دانشگاه‌های سطح یک کشور در این کنگره مشارکت دارند. در بخش بین‌الملل نیز کمیته علمی متشکل از اعضای هیئت علمی کشورهایی، چون ایرلند، کانادا، فرانسه، چین، ژاپن، آذربایجان، ترکیه و عمان است، اما نمایندگان آذربایجان، ترکیه و عمان به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

لیلا خازینی درباره ابعاد علمی کنگره افزود: هشت محور شامل حکمرانی زیست‌محیطی، شهر سبز و دانشگاه سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، آموزش و فرهنگ شهر سبز و دانشگاه سبز، تنوع زیستی و اکوسیستم، فناوری‌های داده‌محور در این کنگره پیش‌بینی شده و هشت پنل تخصصی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت زمانی گفت: به دلیل فشردگی برنامه‌های رویداد تبریز ۲۰۲۵ زمان ما محدود بود با این حال به دلیل اهمیت موضوع طی یکماه از فرصت ارسال مقاله، نزدیک به ۷۰۰ مقاله دریافت شد و در نهایت ۲۷۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

خازینی اظهار کرد: بیشترین تعداد مقالات، یعنی ۱۲۰ مقاله از دانشگاه تبریز ارسال شده و کمترین تعداد مربوط به محور آموزش و فرهنگ بوده است.