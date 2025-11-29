پخش زنده
در میان نمکهای پرطرفدار، برخی با افزودن رنگهای مصنوعی تولید شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره تبلیغات نادرست در خصوص نمکهای رنگی و ادعاهای درمانی آنها هشدار داد و تأکید کرد که مصرف بیرویه این نمکها میتواند خطراتی مشابه نمکهای معمولی برای سلامت ایجاد کند.
دکتر عبدالعظیم بهفر در هشدار درباره مصرف نمکهای رنگی و تبلیغات درمانی آنها گفت: بسیاری از ادعاهایی که درباره خواص درمانی نمکهای رنگی مطرح میشود، کاملا بدون پشتوانه علمی است و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند.
هشدار درباره خطرات نمکهای رنگی
بهفر افزود: مصرف بیش از حد نمکهای رنگی میتواند خطراتی مشابه با مصرف نمکهای معمولی برای سلامت ایجاد کند. برخی از این نمکها با افزودن رنگهای مصنوعی به نمک معمولی تولید میشوند و مصرفکنندگان باید در خرید این محصولات دقت کنند.
او ابراز داشت: نمکهای رنگی نظیر نمک صورتی هیمالیا، نمک سیاه، نمک خاکستری و نمک دودی به دلیل ترکیبات معدنی و فلزات خاصی که دارند، رنگ و طعم ویژهای پیدا کردهاند. اما برخی از این ترکیبات به ویژه در نمکهای دودی، ممکن است برای سلامت مضر باشند. این نمکها ممکن است حاوی ترکیبات خطرناکی مانند پلیسیکلیک آروماتیک هیدروکربنها (PAHs) باشند که خطرات بالقوهای برای سلامت دارند.
ادعاهای درمانی بدون پشتوانه علمی
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین به ادعاهایی که درباره خواص درمانی نمکهای رنگی مطرح میشود، اشاره کرد و گفت: ادعاهایی نظیر پاکسازی سموم بدن، افزایش انرژی، درمان برونشیت و جوانسازی پوست، هیچکدام از اینها بر اساس شواهد علمی تأیید نشده است و نمیتوانند مبنای علمی داشته باشند.