به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تولید ۹۰۰ هزار تن برنج در استان طی سال جاری خبر داد و این سال را «سال طلایی» تولید برنج خواند.

هادی باقری گفت: عملیات برداشت برنج در مزارع کشت دوم استان به پایان رسید و با تولید ۲۰۰ هزار تن برنج سفید، مجموع تولید برنج استان به ۹۰۰ هزار تن رسید.

وی با اشاره به سطح زیرکشت افزود: سطح اراضی شالیزاری کشت دوم برنج ۸۰ هزار هکتار بوده که پیش‌بینی تولید ۲۰۰ هزار تنی ما در این بخش محقق شد.

معاون جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال در تمام مراحل کشت موفق‌تر از سال گذشته عمل شده، گفت: در کشت اول برنج ۷۰۰ هزار تن برنج سفید از شالیزارهای استان برداشت شد و در مجموع سه مرحله کشت اول، پرورش رتون و کشت دوم، شاهد تولید بیش از ۹۰۰ هزار تن برنج در استان بوده‌ایم.