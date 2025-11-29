بزرگ‌ترین آبنمای هارمونیک و موزیکال شرق کشور و نخستین گذر غذا و تفریح سبزوار در ضلع غرب پارک ارم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار سبزوار گفت: با تلاش مجموعه شهرداری، این دو طرح مدیریت شهری که برای آن ۴ ماه زمان صرف شده با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومانی اجرایی شده است.

میثم حسین آبادی افزود: آبنمای هارمونیک و موزیکال سبزوار که ترکیبی از آب، نور و موسیقی است هر شب به مدت ۴۵ دقیقه بعد از نماز مغرب و عشا فضایی متفاوت را برای مردم رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: پل معلق و زیپ‌ لاین پارک ارم تکمیل شده و به‌ زودی آماده بهره‌ برداری خواهد شد و عملیات اجرایی طرح کارتینگ نیز آغاز شده است تا فضای تفریحی گسترده‌تری برای شهروندان فراهم شود.

وی بیان کرد: هدف مدیریت شهری ایجاد فضا‌های شاد، پویا و احیا شده برای استفاده مردم است و با وجود مشکلات مالی، با برنامه‌ریزی و صرفه‌جویی، توانستیم پروژه‌هایی با کیفیت و جذاب برای شهروندان فراهم کنیم.