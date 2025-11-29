به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پویش بزرگ کشوری «چهار + جمعه» با هدف ترویج فعالیت بدنی، توسعه ورزش همگانی و تشویق شهروندان به پیاده‌ روی روزانه برگزار می‌ شود.

در این طرح ملی، شرکت‌ کنندگان می‌ توانند هر هفته در قرعه‌ کشی ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی، ۲۰ ست ورزشی گرمکن ورزشی و ۲۰۰ دستگاه دوچرخه شرکت کنند.

این پویش با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌ های همگانی، انجمن‌ های مرتبط و هیئت ورزش‌ های همگانی خراسان رضوی اجرا می‌ شود.

قرعه‌ کشی هفتگی هر شنبه ساعت ۱۱ صبح و قرعه‌ کشی نهایی نیز جمعه ۳ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، شرکت‌ کنندگان تنها کافی است از طریق اپلیکیشن گام‌ سنج «گام‌ یاران» در طرح ثبت‌ نام کنند و در روزهای چهارشنبه، روز اضافه، و جمعه حداقل ۳۰۰۰ گام بردارند تا نامشان در قرعه‌ کشی ثبت شود.